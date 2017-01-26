SCARLETT JOHANSSON VE ROMAIN DAURIAC BOŞANDI





Dünyaca ünlü Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, Fransız gazeteci ve sanat simsarı kocası Romain Dauriac ile olan üç yıllık evliliğine sessiz sedasız noktayı koydu.

People ve US Weekly dergilerinde yer alan haberlere göre 32 yaşındaki Scarlett Johansson ile 34 yaşındaki Dauriac, geçtiğimiz yılın yaz aylarında yollarını ayırdı.

2014 yılında evlenen çiftin, 2 yaşında Rose adını verdikleri bir kız çocukları bulunuyor. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan hoşlanmayan Scarlett Johansson bu haberi yaz aylarından bu yana medyadan gizlemeyi başardı. Ancak, nişanlandığı günden beri parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğünün artık yerinde olmadığı dikkat çekince haber de ortaya çıktı. Scarlett Johansson ve Romain Dauriac, son olarak geçtiğimiz Paris’te faaliyete geçen kendilerine ait gurme mağazasının açılışında bir araya gelmişlerdi.

Scarlett Johansson, ilk evliliğini aktör Ryan Reynolds ile yapmıştı. 2008 yılında başlayan evlilik 2011’de sona erdi. Ryan Reynolds, 2012 yılından bu yana Blake Lively ile evli. Çiftin, 2 çocuğu var.

