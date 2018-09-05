ŞARBONDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?





Son günlerde gündemin önemli maddelerinden biri haline gelen Şarbon ile ilgili endişeler sürüyor. Bilinçlenmeye hazır mısın?

İnsanların şarbon nedeniyle et tüketiminden kaçındıklarını belirten uzmanlar; rengi değişmiş, kuşku duyulan etlerin yenmemesi gerektiğini ancak iyi pişmiş etlerde basil öldüğünden tüketilmesinde sorun olmadığını belirtiyor. Şarbon süt ve süt ürünleriyle de bulaşmadığından gönül rahatlığı ile tüketilebilirsin.

Son günlerde şarbon hastalığının ortaya çıkması ile birlikte Türkiye’de pek çok kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. ‘Bacillus Anthacis’ isimli bakterinin yol açtığı şarbon hastalığının kuluçka süresinin genellikle 2 ile 7 gün arasında olduğunu vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Şarbon hayvanlarla temas eden kişilere bulaşır. Şarbon insandan insana geçmese de hastanın derisindeki lezyona dokunulması ile de bulaşabilir” açıklamasında bulundu.

Ciltte lezyonu olan, ateşi ve ishali olanlar hekime başvurmalı

Hayvancılıkla uğraşan kişilerin, kasapların ve veterinerlerin risk altında bulunduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “En çok görülen formu deri şarbonu olmakla beraber, bağırsak ve akciğer şarbonları da diğer formudur” dedi. Hayvan teması sonrası ciltte lezyonu olanların, ateşi ve ishali olanların hemen hekime başvurması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Genel olarak hayvanla uğraşmayan kişilerde şarbon riski çok düşüktür” şeklinde konuştu.

Türkiye’de son günlerde görülen şarbon formu deri şarbonu

Türkiye’de son günlerde konan şarbon tanılarının deri şarbonu olduğunu ve hepsinin hayvan teması sonucu oluştuğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Deri şarbonunda; basilin girdiği yerde önce böcek ısırığı gibi kızarıklık oluşur, 2-3 gün içinde lezyon büyür ve ortasında siyah renkli yara görünür. Etrafı ise şiş ve kabarıktır” dedi. Bağırsak şarbonunun belirtilerinin ise bulantı, kusma, iştahsızlık ve ateş olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu belirtilere karın ağrısı, kanlı kusma ve kanlı ishal de eklenir. Akciğer şarbonu ise en tehlikelisi olup önce soğuk algınlığı ile başlar daha sonra yüksek ateş ve zatürre meydana gelir. İlk 72 saatte tedavi edilmezse ölümcül seyreder” uyarısında bulundu.

Deri şarbonu antibiyotik ile tedavi edilebilir

Şarbon tedavisinin antibiyotik ile yapıldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Bağırsak ve akciğer şarbonları mutlaka hastanede damardan antibiyotikle yakın takiple tedavi edilmeli. Deri şarbonu ağızdan verilen antibiyotikle ayaktan izlenebilir” dedi. Doç. Dr. Elif Hakko, şarbondan korunmak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: