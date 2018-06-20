SARAYDA FİT BAHAR





Geçtiğimiz ay Çırağan Palace Kempinski’nin ana sponsorluğu, Amway XS Power Drink ve Orkid Sensitive’in co-sponsorluğunda keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik.

Sarayda Fit Bahar” adını taşıyan etkinliğimize katılan egzersiz eğitmenleri, diyetisyenler ve tüm konuklarımız, keyifli aktivitelerle günün tadını çıkardı.

14 Mayıs Pazartesi günü 11.30’da Kabataş’tan kalkacak olan özel teknede buluştuğumuzda, herkes çok heyecanlıydı. Çırağan’ın konuklarımız için tahsis ettiği şık teknede, deniz havasını içimize çekerek yaptığımız yolculuk sonrasında Çırağan Palace Kempinski’ye ulaştık. Tabii bu sayede hiç trafiğe girmeden (ve stres yaşamadan!) otele deniz yoluyla kolay ulaşımı deneyimlemiş olduk.

Otele ulaştığımızda, Çırağan’ın deneyimli ekibi tüm misafirperverliği ile konuklarımızı karşılamaya başlamıştı. Sağlıklı içeceklerimizi yudumlarken, kara yolu ile gelen diğer konuklarımızla sohbet etme imkânı bulduk. Ece Vahapoğlu, Alev Özkan, Özlem Çakırlar, Çiğdem Koydemir, Dyt. Gamze Şanlı Ak, Dyt. Berrin Yiğit, Dyt. Güneş Aksüs, Dyt. Özge Bezirci Dikici, Dyt. Müge Başer Bozok, Master Trainer Gökçen Arıkan, Yoga Eğitmeni Orkun Kargöz, Yoga Eğitmeni İpek Darga, Egzersiz Eğitmeni Murat Demirci ve Egzersiz Eğitmeni Tuğçe Alpay’ın aralarında olduğu konuklarımızla, “fit” bir bir gün geçirmek için fazlasıyla hazırdık!

Mutlu Diyet Formülleri

Öğle vakti geldiğinde, Bosphorus Grill’in denizin hemen üzerine kurulmuş marine konseptli şık masalarında, denizden ve topraktan gelen lezzetleri tattık. Hem yemeklerin sunumları hem de hafiflik ve lezzetleri, konuklarımızdan tam puan aldı. Yemeğin ardından sıra biraz da “diyet” üzerine konuşmaya gelmişti. WH Danışma Kurulu diyetisyenlerinden Berrin Yiğit, mutlu diyet formüllerinden bahsettiği sohbetine başladı. Sohbet bu konu ile sınırlı kalmadı tabii. Konuklarımız ve Instagram’dan yaptığımız canlı yayında bizi izleyen takipçilerimiz de sohbete sorularıyla eşlik etti.

Deniz Kenarında Egzersiz

Bu keyifli sohbetin ardından, Orkid Sensitive’in bizim için rahat minderlerle bezediği egzersiz alanına doğru yol aldık. Master Trainer Gökçen Arıkan’ın bizim için hazırladığı, yaklaşık 45 dakikalık egzersiz seansı için oldukça heyecanlıydık.

Gökçen Arıkan’ın yönlendirmeleri, müzik ve yanı başımızdaki denizden gelen sesler eşliğinde; hem ter attığımız hem de her anın tadını çıkardığımız bir egzersiz seansı oldu. Boğaz kenarında egzersiz yapmak gerçekten muhteşem bir deneyimdi.Egzersizin ardından Laledan Restoran’a geçtik. Sırada biraz serinlemek ve bir şeyler atıştırmak vardı. Özlen Çopuroğlu’nun (@evkokusu) Amway XS Power Drink ile hazırladığı nefis smoothie’ler bizi bekliyordu. Enerjimizi tekrar kazandıktan sonra biraz şımarmayı hak etmiştik.

Laledan Restoran’ın bize özel hazırladığı atıştırmalık lezzetleri büyük bir keyifle tattığımız çay saatinde, Sanita SPA da konuklarımıza bir sürpriz yaparak özel el masajını deneyimletti. Bütün yüzler gülüyordu.

Gün Batımında Yoga

Gün batımında yoga seansı eşliğinde bu keyifli saatleri taçlandırmanın vakti gelmişti. Yoga Eğitmeni Orkun Kargöz, bizden öncelikle ayakkabı ve çoraplarımızı çıkarmamızı istedi. Çimenlere yalınayak basmanın keyfini duyumsadık. Ardından matlarımızı dahi kullanmaya gerek duymadan, yemyeşil çimenlerde unutulmaz bir yoga deneyimi yaşadık. Yoga seansı sonrasında kimsenin gitmeye niyeti yoktu. Bir daire oluşturarak, yaşadığımız deneyimler ve kazandığımız farkındalıklar üzerine konuştuk. Güneşi batırmanın ve bir günü daha huzurla bitirmiş olmanın verdiği tebessümle, konuklarımızla tekrar buluşmak üzere

vedalaştık.

