SARAY’A AKTRİS GELİN GELİYOR: Meghan Markle





Prens Harry bir süredir birlikte olduğu Amerikalı oyuncu sevgilisi Meghan Markle ile evleniyor.

Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle, nişanı resmen böyle duyurdular. Çift, Kensington Sarayı’ndaki Sunken Bahçeleri’nde basının karşısına çıktı. Çift, fotoğrafçılara bir süre poz verdi. Prens Harry ve Markle’ın mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

“Meghan’ı gördüğüm ilk andan itibaren onun aradığım kişi olduğunu biliyordum” diyen Prens Harry’nin nişanını duyurmak için bu bahçeyi seçmesinin duygusal bir nedeni var. Prens’in annesi Prenses Diana sağlığında bu bahçeyi çok sever ve burada vakit geçirirdi.