SARAH JIO, YİNE KALBİNE FISILDAYACAK





Birçok eseri New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve eserleri 30 ülkede yayımlanan Sarah Jio’nun daha önce Yağmur Sonrası adıyla basılmış “Sahildeki Kulübe” romanı, yeni ismi ve genişletilmiş hali ile Pena Yayınları tarafından raflarda yerini aldı.

II. Dünya Savaşı’nda Pasifik’in tam ortasında kalan, yürek burkan muhteşem bir aşk, ihanet, arkadaşlık, insanlık ve savaş hikayesi. “Sahildeki Kulübe” kitaplığının baş tacı olacak.

Hayatta, özellikle de aşkta, asla rol yapamazsın

Yazarın daha önce Yağmur Sonrası adıyla yayımlanmış romanının Pena Yayınları tarafından hazırlanmış yeni baskısıdır. Her kalpte güçlü ve güvenli bir sığınak olduğunu söylerler. Anne Calloway için bu sığınak binlerce kilometre uzaklıktaki terk edilmiş bir kulübededir. 1942 yılında tüm dünya savaştayken Anne ve Westry bir yandan geçmişin gizemini çözerken geleceğin hayalini kurarlar. Ama hatırlamak istemedikleri bir trajedi tüm hayallerini değiştirir. Hem de sonsuza kadar…

Her şeyi kaybettiğini sanırsın ama gerçek aşk hep ordadır.

“Mart Menekşeleri”

Birçok eseri New York Times çok satanlar listesinde yer alan ve eserleri 30 ülkede yayımlanan Sarah Jio’nun “Mart Menekşeleri” romanı Pena Yayınları tarafından genişletilmiş içerikle yeniden okuyucuyla buluştu.

Aldatıldığını öğrenmiş, kocasından boşanmış ve çok satan ilk kitabından sonra 8 yıldır hiçbir şey yazamayan içi kırgınlıklarla dolu bir kadının hikâyesini anlatan Sarah Jio’nun “Mart Menekşeleri” romanı yine kalbinizin derinliklerinden vuracak.

Ünlü yazar Emily Wilson’ın 1943 yılında yazılmış kırmızı kadife kaplı bir günlük bulmasıyla altmış yıllık bir aile sırrının hüznünü, pişmanlığını ve aşk hikayesini işlediği romanı “Mart Menekşeleri” ile Sarah Jio, Library Journal En İyi Kitap Ödülü’ne layık görüldü.

Sarah Jio’nun mükemmel aşk hikâyesini okurken hem duygulanacak ve gözyaşlarınızı tutamayacak hem de aşkın gücü karşısında çok etkileneceksiniz.

Mart Menekşeleri Hakkında

Her şeyi kaybettiğini sanırsın ama gerçek aşk hep oradadır.

Emily Wilson yirmilerinde hayatının zirvesindedir.

Yazdığı kitap çok satmıştır, tanınan bir eşi vardır ve hayatı mükemmel gidiyordur.

Ancak on yıl sonra, Emily’nin tüm hayatı tersine döner. Bu yüzden yengesi Bee onu martta Bainbridge Adası’na çağırdığında hayata yeni bir başlangıç yapmak için arkasına bakmadan oraya gider.

Emily burada 1943 tarihli gizemli bir günlük bulur. Bu günlük ona aradığı yeni başlangıcı verecektir.

