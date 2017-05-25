SARAH JIO: “TÜRK KADINLARI AŞKA AŞIKLAR!”





Gündemdeki en büyük yazarların kitaplarını yayımlayarak bir okuma ziyafeti sunmayı, okuru geliştirmeyi ve dünyanın en iyi çizerlerinin çalışmalarını çocuklarla paylaşarak, onların hayal gücünü beslemeyi hedefleyen Pena Yayınları, 24 Mayıs Çarşamba Günü, The Ramada Plaza Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu.

Hem yayımladıkları kitapları hem de sektör hakkında basın mensuplarına bilgi veren Pena Yayınlarının toplantısına Amerika’da yaşayan, çoksatan duygusal aşk romanlarının yazarı Sarah Jio’da görüntülü bağlandı.

Basın toplantısında, birçok eseriyle New York Times çoksatanlar listesinde yer alan, eserleri 30 ülkede yayımlanan Sarah Jio, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Önümüzdeki günlerde Pena Yayınları tarafından genişletilmiş içerikle okurlarla buluşacak kitapları Mart Menekşeleri ve Sahildeki Kulübe kitaplarını anlatan Sarah Jio, yeni projelerini de tüm samimiyetiyle paylaştı. Türk okurlarının çok sıcak ve samimi olduklarını dile getirdi. “Kendimi bildim bileli yazıyorum, yazarlık kariyerim olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum,” diyen Sarah Jio, “Türk kadınlarının aşka âşık oldukları için benim kitaplarımı sevdiklerini düşünüyorum. Ben de onlar gibi aşka âşık olduğum için aşkı yazmayı seviyorum,” diye konuştu.

Şu an kitaplarının filme uyarlanması için görüştüğü yapımcıların olduğunu dile getiren dünyaca ünlü yazar, Türkiye’den de bir yapımcının konuyla ilgilendiğini ve belki de Amerika’dan önce ilk kez kitaplarının Türkiye’de film olabileceğini dile getirdi.

Yeni romanın şarkısı da olacak!

Türk okuyucularına sürprizi Kasım ayında çıkaracağı yeni romanının müjdesini vererek yapan Sarah Jio, yeni romanının bir de şarkısının olacağını anlattı. Türkiye’den müzik dünyasının latin ezgilerini taşıyan tarzıyla beğeni toplayan Ayşe Çınar’la bir ilke imza atmaya hazırlanan Sarah Jio basın toplantısında Çınar’la bir araya gelerek yeni romanı için Ayşe Çınar’ın hazırladığı şarkı üzerine konuştu. Projeyi ilk duyduğunda çok sevindiğini dile getiren Sarah Jio, romanın müzikle buluşmasının farklı bir tat olduğunu anlattı. Toplantıya katılan Ayşe Çınar ise kendisinin büyük bir Sarah Jio hayranı olduğunu ve uzun yıllardır kendisini takip edip romanlarını okuduğunu, hazırlayacağı şarkıda romanın konusu ve duygusundan yola çıkacağını ifade etti.

“Türkiye’de Sarah Jio gibi yazarlar arıyoruz.”

Basın toplantısının devamında Pena Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Özkan Özdem yaptığı konuşmada “Çünkü Okumak Güzeldir” sloganıyla yola çıktıklarını, kitaba ve kitap dünyasına emek harcamaktan büyük bir zevk duyduklarını ve her defasında kitapları daha fazla okura nasıl ulaştırabileceklerinin tartışmasını yaptıklarını ifade etti. Özdem sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’de iyi yazar bulmak çok zor. Birçok yeni yazarın yazılarını okuyor ve değerlendiriyoruz. Sarah Jio, içtenliği ve samimiyetiyle dünyaca sevilen bir yazar. Bu samimiyeti herkesin yakalaması çok zor. Bu nedenle siz basın mensuplarından bu konuda yardımcı olmalarını ve yeni isimler önermelerini rica ediyoruz. Türkiye’de Sarah Jio gibi yazarlar arıyoruz,” dedi.

Toplantıda ayrıca Pena Yayınları Satış ve Operasyon Direktörü Altuğ Aktaş da Pena Yayınları’nı ve sektörü değerlendiren bir konuşma yaptı. Yunanistan’ın en büyük yayınevinin Türkiye kolu olduklarını dile getiren Altuğ Aktaş, 3 yılda 70 yazarla 150 kitap yayımladıklarını ve bu süreçte 1 milyondan fazla okuyucuyla kitaplarını buluşturduklarını ifade etti. Pena Yayınları olarak gündemdeki en büyük yazarların kitaplarını Türkçe olarak yayımlayarak bir okuma ziyafeti sunmayı ve okuru aynı zamanda geliştirme amaçlarının olduğunu ifade eden Aktaş, Pena Yayınları’ndan kitapları yayımlanan Türk yayın dünyasının en genç yazarlarından Bengüsu Özcan’ı ve kasım ayında ilk romanıyla ilk kez okurlarla buluşacak Cansu Çevik Turan’ı basın mensuplarıyla tanıştırdı.



