SANAL BAĞIMLILIK





Instagram’a uzun süre bakamadığın zaman kendini adeta hayattan kopmuş gibi mi hissediyorsun? Buna psikoloji literatüründe FOMO (Fear of Missing Out), yani “sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu” deniyor. Ve yapılan çalışmalara göre sosyal medya kullanıcısı genç yetişkinlerde görülme sıklığı yüzde 40’ın üzerine çıkmış durumda. Uzman Psikolog M. Bayram Ayaz, Sanal Bağımlılık kitabında son zamanlarda psikolojik bir hastalık olarak tanımlanan, herkesin yaptığından sürekli haberdar olma duygusunun depresyona yol açabildiğini anlatıyor. Sosyal medyada paylaşılan içerikler sana keyif veriyor olabilir ama bunun gerçek bir insanla kurulan iletişimin yerini dolduramayacağını sakın unutma.



