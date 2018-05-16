SANA UYGUN FONDÖTEN HANGİSİ?





Makyaj markaları bir süredir fondöten serilerine daha fazla ton ekliyor, ama yakalanması zor olan bazı orta tonlar yine de gözden kaçabiliyor. Makyaj Artisti Vincent Oquendo, “Orta tondaki ciltler hem pembe hem de sarı alt tonlara sahip” diyor. Arada kalan bu cilt tonlarına ekstra sevgi gösteren markalara selam veriyoruz!

1- Işıltılı bitişiyle 16 saat boyunca kalıcılığını koruyan Nars Natural Radiant Longwear Foundation (205 TL; Nars mağazalarında), 33 farklı tonuyla orta tonlardaki tüm ciltleri mutlu ediyor.

2- Sephora Collection’ın Lip Stories ruj koleksiyonunun “Cream” tonu (29,90 TL; Sephora mağazalarında), açık renk dudakları nötrleştiriyor ve doğal bir nude görünüm veriyor. Instagram story paylaşımlarından etkilenen ambalajı da çok hoş!

3- Fondöten öncesi kullanılan, cilt tonu dengeleyici Kryolan Ultra Make Up Base (139 TL; nubia.com.tr), beş farklı renk tonuyla birçok makyaj bazından ayrılıyor. Kahvesarı alt tonlu ciltler için “Lilac” tonu ideal.

Ana Görsel: Instagram/@tashoakle

