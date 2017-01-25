SANA SÖYLEDİĞİMİZ 9 ÖLÜMCÜL KELİME, EY SEVGİLİ!





Bu haber yalnızca erkekler için kızlar! Siz aradan çekilin! Onlara da bir çift sözümüz var, tabii ki biz kadınlarla ilgili!

Eğer ki bir kız arkadaşın veya eşin varsa, bu cümleler sana da tanıdık gelecektir. Kadınların söylediği 9 önemli ve ‘ölümcül’ kelimeye dikkat edilmediği taktirde olacakları hiç söylemeyelim, daha iyi… Kadınlar konuşuyor, sessizlik lütfen!

Yapılan araştırmalara göre ilişkilerin ayakta kalabilmesi için sadece sevgi değil, anlayış da önemli. Özellikle kadın-erkek ilişkilerinde bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığı taktirde bir taraf mutlaka aslan kesilecek, av olmamak için diretirken avlamak için her türlü numaraya başvuracaktır.

Kadınlar, erkeklere hükmetmeyi sever, onları çapkın bir bakışla yere sermeyi de. Türlü numaraları, türlü oyunları vardır. Ama en çok kelimelerin gücünden yararlanır. Karşısındaki adamla ‘scrabble’ oynamaya bayılır, sözlüğünden özenle seçtiği kelimeleri en beklenmedik anda püskürtmeyi sever. İşte o zaman sevgilinin / eşin vay haline…

Sana 9 özel kelimeden bahsediyoruz. Ağızdan çıktığı an, mutlaka bir şeyleri ima eden, iğneyi derinden batıran. Kadınlar tarafından söylenen 9 ‘ölümcül’ kelimenin şifresini çözdün, çözdün… Yoksa hayat sana dar, bizden söylemesi!

KADINLAR BUNLARI SÖYLÜYORSA…

1) İYİ: Mutlaka tartışmanın sonunu getirmek istiyordur. Elbette kendisi haklıdır. Aslında ‘iyi’ demek, “Kes sesini” demenin en temiz halidir. Artık bi’ susun istersen…

2) BEŞ DAKİKA: Giyiniyorsa beş dakikayı altıyla çarpmanızı üzerine de birkaç dakika katmanızı öneririz. Beş dakika beş dakikadır ama sen saatine bakma yine de…

3) BİR ŞEY YOK: İşte en en tehlikeli ifadelerden biri! Fırtına öncesi sessizlik desek yeri hani. Bu tartışmanın sonu kötü bitecek, bunu bilesin.

4) DEVAM ET: Aslında altındaki mana çok açık ve nettir: “Yaptığın şeyi bitir artık, yapma!”

5) AH ÇEKİYORSA…: Üzgünüz ama geri zekalı olduğunu anlatmaya çalışıyor.

6) TAMAM, SORUN DEĞİL: Aslında gayet sorun. Bu bir sızlanıştır. Memnuniyetsiz olmuştur bir kere… Ama durumu toparlaması da lazımdır. Sana kriz anını sessiz ve derinden gösterir.

7) TEŞEKKÜRLER: Bir kadın teşekkür ediyorsa başını mağrur bir şekilde eğip sadece “Bir şey değil” de. Uzatma, kısa kes!

8) NEYSE: “Canın cehenneme!!!”

9) ENDİŞELENME, BEN HALLEDERİM: İşte en tehlikeli durumlardan biri daha! Bu ifade, kadının erkeği işe yaramaz bulduğunu ‘kibarca’ açıklar.

*** Tabii ki kadınların sözlüğü bunlarla sınırlı değil. Ancak kadınları anlama rehberinin başlıca 9 sözcüğü, en azından bir süre hayatını kurtaracak, buna senden çok daha eminiz!

