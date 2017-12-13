SANA ÖZEL BİR YAŞAM ALANI: Elemental Wellness Club Acıbadem Almondhill

Elemental Wellness Club Acıbadem Almondhill, 7500 m2 alan üzerine kurulu spor, sağlık ve sosyal yaşam alanıdır. Akademik kariyerli uzman kadrosu ile spor ve aktivitelerle derin bir nefes alıp hayatını daha pozitif hale dönüştürmek için hizmet veriyor.
Fitness’tan pilates’e, yüzmeden basketbola, spa’ dan kuaföre, çocuk kulübünden restorana, mağazadan otoparka kadar her şey ailen ve senin konforu için düşünülmüş.
Elemental Wellness Club kendi bünyesinde;
Olimpik standartlarda 2 adet squash kortu
Kapalı basketbol ve voleybol sahası
Havuz, çocuk havuzu
Güneşlenme Terası
Reformer Pilates,Yoga
Cardio Fonksiyonel Trainer Advanced, Kickbox
Dans ve Grup dersleri
Spa, Cilt bakımı, Bay-Bayan Kuaför
Jakuzi, Sauna, Hamam, Buhar odası
Gusto Restaurant
Dino Kids Club
Diyetisyen, Hemşire Hizmetleri,
Açık ve kapalı otoparkı bulunuyor.
Tesis, hafta içi 06:00 – 24:00, hafta sonu 08:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.