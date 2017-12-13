SANA ÖZEL BİR YAŞAM ALANI: Elemental Wellness Club Acıbadem Almondhill





Elemental Wellness Club Acıbadem Almondhill, 7500 m2 alan üzerine kurulu spor, sağlık ve sosyal yaşam alanıdır. Akademik kariyerli uzman kadrosu ile spor ve aktivitelerle derin bir nefes alıp hayatını daha pozitif hale dönüştürmek için hizmet veriyor.

Fitness’tan pilates’e, yüzmeden basketbola, spa’ dan kuaföre, çocuk kulübünden restorana, mağazadan otoparka kadar her şey ailen ve senin konforu için düşünülmüş.

Elemental Wellness Club kendi bünyesinde;

Olimpik standartlarda 2 adet squash kortu

Kapalı basketbol ve voleybol sahası

Havuz, çocuk havuzu

Güneşlenme Terası

Reformer Pilates,Yoga

Cardio Fonksiyonel Trainer Advanced, Kickbox

Dans ve Grup dersleri

Spa, Cilt bakımı, Bay-Bayan Kuaför

Jakuzi, Sauna, Hamam, Buhar odası

Gusto Restaurant

Dino Kids Club

Diyetisyen, Hemşire Hizmetleri,

Açık ve kapalı otoparkı bulunuyor.

Tesis, hafta içi 06:00 – 24:00, hafta sonu 08:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

