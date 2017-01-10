SANA AŞIK OLDUĞUNU BELLİ EDEN 10 İŞARET





Seni seviyor ya da sevmiyor! İşte bütün mesele bu… Aslında bunu anlamak için büyücü olmana gerek yok. Her şey o kadar aşikar. Eğer erkek arkadaşının duygularından emin değilsen sana birkaç ipucu verelim. Eğer bunları yaptığını düşünüyorsan için rahat olsun. Her şey yolunda ve o sana sımsıkı aşık!

1- Sana saygılı davranıyor

Eğer bir erkek kadını severse, ona mutlaka saygılı davranır. Onun hayatındaki her detaya özen gösterir. Ona iyi davranır.

2- Her zaman onun aklındasındır

Sana komik mesajlar gönderiyor mu? Senin için şarkılar çalıyor, sana işaretler gönderiyorsa tamam doğru yerdesin! Bu adam seninle dolup taşıyor. Kısacası zaman ayırıyorsa zaten anlaman lazım.

3- Sana uyum sağlıyorsa…

Aşk kalpleri yumuşatır. İnatçılığa meydan vermez. Partnerin sana uyum sağlamaya çalışıyorsa bu, aradaki buzları bile anında eritir.

4- Toplum içinde sana dokunuyorsa…



Bazı erkekler, toplum içinde sevdikleri kadınlara dokunmaya bayılır. Hatta böyle anlarda fazla gelip heyecanlarını dizginlemekte epey zorlanır. Bu, senin için bir zafer değerinde. Erkeğini baştan çıkarmak müthiş bir şey. Sana ilgisi olmayan bir adam, neden sana öyle büyük bir hazla dokunmak istesin ki! Fiziksel dokunuşlar hele ki uluorta yerde ilişkilerin heyecan seviyesini artıracağından her zaman olumlu olarak değerlendirilir.

5- Sorumluluğunu almak ister

Erkekler hep işlerin iyi olmasını ister. Senin için bir şeyleri sağlamak ister. Gülümsemeni ister. Seni rahatlatmak için büyük çaba sarf eder. Bu, aslında tam olarak şu anlama gelir: “Seni seviyorum.”



6- Ailesini sevmeni ister

Hayatındaki en önemli insanlarla tanışmanı istiyor mu? O hazır olduğu zaman bunu yapmak isteyecektir. Seninle olduğu için gurur duyması ve ailesinin ve arkadaşlarının seni sevmesini istemesi boşuna değil.

7- Tartışmaktan ve özür dilemekten çekinmez

Aşık olan tartışmalardan kaçmaz, bununla ve seninle yüzleşir. Özür dilemek de onun için asla küçük düşürücü değildir. Çünkü aşk, gururu bir kenara bırakmak demektir.

8- ‘Ben’in yerini ‘Biz’ alır

Artık ikiniz adına konuşur olur. ‘Ben’li cümleler gider, yerine ‘Biz’ gelir. Bundan hoşnuttur. Çünkü artık onun hayatının bir parçası olmuşsundur.

9- Gelecekten bahsederken seni de içine koyar

Gelecek yıl gerçekleşecek olan arkadaşının düğününe seni de davet etti mi? Çocuk sahibi olmakla ilgili espriler yapıyor mu? Tamam işte, oldu bu iş.

10- Öyle diyorsa öyledir

Seni sevdiğini söylüyorsa öyledir. İnanmalısın.



