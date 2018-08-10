SAMSUNG GALAXY NOTE 9 İLE TANIŞ!





Samsung, dün bir yıldır heyecanla beklenen yeni telefonu Galaxy Note 9’u tanıttı. Bu yeni modelin beraberinde de yeni akıllı saati Galaxy Watch ve Galaxy Home geldi. Özelliklerini ve bu yeni model hakkındaki detayları öğrenmek için haberimize davetlisin!

Yeni bir telefon arayışındaysan, senin için güzel bir haberimiz var: Samsung yeni amiral telefonu Galaxy Note 9’u resmen duyurdu. New York’ta gerçekleştirilen etkinlikte ‘Samsung’un bugüne kadarki en güçlü telefonu’ şeklinde lanse edilen Galaxy Note 9 şirket için büyük önem teşkil ediyor. 5.3 inç’lik ekranın günümüz standartlarında artık çok küçük kaldığı düşünülmüş olacak ki, cihazın ekran büyüklüğü 6.4 inç oldu. Ki bu da sana kullanım kolaylığı sağlıyor.

4000 mAH bataryaya sahip olan Galaxy Note 9, yanında powerbank bile taşımadan günü tamamlayabileceğini vadediyor. Depolama hafızası söz konusu olduğunda da bonkör davranan Güney Koreli teknoloji devi, kullanıcılara iki seçenek sunuyor: 128 GB ve 512 GB. 512 GB’lık depolama hafızasıyla kullanıcıların herhangi bir microSD kart desteğine de ihtiyacının kalmadığını belirtelim.

Galaxy Note 9 ile birlikte Fortnite Mobile beta indirmeye linki açıldı. Milyonlarca mobil kullanıcısı tarafından beklenen popüler oyunu, şu anda Android ve iOS platformlarına indirebilirsin. Ancak Samsung’un sunduğu sürprizler bununla sınırlı kalmıyor. microSD kart desteğini yine de sunan Samsung, 512 GB’lık modelde ayrıca 512 GB’lık microSD kart da ekleyerek toplam depolama alanını 1 TB’a kadar çıkarabilerek bir ilke imza atıyor.

1.2 Gbps LTE internet bağlantı teknolojisi sayesinde yavaş internet problemi de ortadan kalkıyor. Zira Galaxy Note 9 ile internete epey hızlı bağlanabileceksin.

Oyun oynarken ya da sosyal medyada zaman geçirirken, telefonun ısınmayı hepimizin yaşadığı problemlerin başında geliyor. Samsung’un eklediği soğutma sistemi sayesinde, Galaxy Note 9 oyunlarda ısınıp yavaşlamıyor. Oyunlar söz konusu olduğunda hayli yorulan ve ısınmaya başlayan telefonlar soğutma sisteminin devreye girmesiyle performans kaybı yaşamadan çalışmaya devam edecek.

Ses kalitesi konusuna da açıklık getirelim: Samsung, Galaxy Note 9’a AKG hoparlörleri ekleyerek daha önce olmadığı kadar yüksek ses sunduğunu belirtiyor.

Kamera, telefon seçiminde önemli rol oynuyorsa sana bir haberimiz daha var: Galaxy Note 9’un kamerası sahneyi algılayabiliyor ve buna göre mod seçimi yapabiliyor. Galaxy S9’un değişken diyaframı Note 9’da da var ve bu, daha iyi düşük ışık performansı anlamına geliyor. Ayrıca telefona dokunmadan, kalemle deklanşöre basman da mümkün.

Galaxy Note serisinin vazgeçilmezi bluetooth destekli S-Pen’in düğmesi ile slaytları kaydırmak, selfie çekmek, galeride dolaşmak mümkün oluyor. Şarj işlemi saniyeler sürüyor ve kalem olarak kullanmak için şarj etmen gerekmiyor. Birkaç saniyelik şarj 30 dakika kullanım sunuyor.

Samsung DeX, Galaxy Note 9’la bütünleştirilmiş. Büyük ekrana bağlanmak için tek ihtiyacın olan bir TV adaptörü. DeX ile büyük ekranda mesajlarına bakabilir, video izleyebilir, bu sırada telefonda not alabilirsin.

GALAXY NOTE 9 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta satışa sunuluyor. 6 GB RAM’e ve 128 GB depolama alanına sahip olan olan sürüm 6499 TL’den satışa sunulacak. 512 GB depolama ve 8 GB RAM seçeceğine sahip olan model ise 1000 TL fiyat farkıyla Türkiye’de olacak.

Hangi rengi seçeceğini şimdiden düşün: Galaxy Note 9, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de oykanus Mavisi, Gece Siyahı ve Lavanta Moru olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulacak.

Yeni modeller çok şık, çok teknolojik ve çok iddialı!

SAMSUNG GALAXY WATCH’DAN BAHSEDELİM Mİ?

Samsung geçtiğimiz akşam yeni akıllı saatini de ilk kez dünyayla paylaştı. Öne çıkan özellikleri mi? İki farkı boyut, yüksek çözünürlükü AMOLED ekran, suya dayanıklı… Yeni My Day saat yüzü, takvimini öne çıkarıyor. 60 bin farklı saat yüzü, Corning Gorilla DX Plus cam ve dönen çerçeve de Galaxy Watch’ı mükemmel kılıyor. Note 9 ile veya LTE bağlantısı sayesinde kendi başına kullanılabiliyor.

BIXBY’NİN YENİ YÜZÜYLE TANIŞ!

Bixby, yeni nitelikleriyle yola devam ediyor; mekanları ve etkinlikleri artık daha iyi anlıyor. Örneğin Bixby Fransız mutfağını sevdiğini biliyorsa, restoranla ilgili sorularınla ilgili cevaplarla karşılaşıyorsun.

Yelp, Google Maps vs. ile ortak çalışan Samsung, Bixby sonuçlarında bu hizmetlerden faydalanıyor (Bu uygulamaları yüklememiş olsanız da). Bixby ile bilet almak, masa ayırmak veya Uber’i aramak mümkün.

Samsung, Galaxy Note 9 ile birlikte hem yeni akıllı saati Galaxy Watch’u hem de internete bugüne kadar rastlamadığımız akıllı hoparlörü Galaxy Home’u sundu.

BİR YENİLİK DAHA: GALAXY HOME

Sunulan yenilikler bununla sınırlı kalmıyor ve üzerindeki sekiz uzak alan mikrofonu sayesinde sesini odanın herhangi bir noktasından duyabilen Galaxy Home karşımıza çıkıyor. Home’un diğer özellikleri konusunda marka henüz sessiz kalıyor.

MÜZİĞİNİ DAHA KEYİFLİ DİNLE: SPOTIFY İŞBİRLİĞİ

Bu yenilik müzikseverlerin çok hoşuna gidecek. Galaxy Note 9 ile Spotify’ın özel bir işbirliği bulunuyor. Bu işbirliği sayesinde, gerçek çapraz-platform dinleme deneyimini ortaya çıkıyor. Sadece telefonlar değil, TV’ler, Galaxy Home ve yakında daha fazla Samsung cihazı, Spotify ortaklığından faydalanacak. Müziği telefondan dinlerken Galaxy Home’un bulunduğu odaya girdiğinde müziğe Home’dan devam etmek isteyip istemediğin de sorulacak.

