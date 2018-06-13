SALATAN NE KADAR ŞEKERLİ?





Evet, doğru okudun. Kalori hesabı yapmadan bolca tükettiğin salatan, gizli bir şeker deposu olabilir.

Çok sevdiğin ve kalorisine takılmadan bol bol tükettiğin yeşil salata, sandığın kadar masum olmayabilir. Beslenme Uzmanı Claire Baseley, sebze ve meyvelerin de doğal olarak şeker içerdiğini belirtiyor: “Sebze veya meyvelerin hücrelerinde şeker bulunur. Bu şeker, pasta ve keklerde bulunan şekerden daha yavaş salgılanır, dolayısıyla vücudun onu parçalaması daha uzun sürer.” Bununla birlikte, bazı sebze veya meyveler diğerlerinden daha fazla şeker oranına sahiptir. Buna bir de soslar eklediğinde, eğer kilo vermeye çalışıyorsan sıkıntı daha da büyür.

Ekstra şeker alımına dur demek istiyorsan, bolca yiyebileceğin ve porsiyon kontrolüne dikkat ederek yemen gereken salata içeriklerini öğrenmelisin.

RAHATÇA YE

Bu minik besin bombalarının 100 gramında iki gramdan az şeker bulunuyor. O yüzden istersen salata kâsene bolca ekleyebilirsin. (Sadece avokadoyu yağ içeriği de yüksek olduğundan en fazla yarım ile sınırla.)

Avokado

Çok sevgili avokadomuz şeker içeriği bakımından tehlikeli değil. 100 gramında 0,7 gram şekere sahip avokadoyu her gün tüketmende sakınca yok. Eğer kahvaltıda yemediysen, öğle yemeğinde salatana rahatlıkla ekleyebilirsin.

Kuşkonmaz

100 gramında 1,9 gram şeker var; yani bu da istediğin kadar yiyebileceğin sebzelerden. Üstelik vücuttaki -özellikle alkole bağlı oluşan- toksinleri temizliyor.

Kereviz sapı

Kerevizi gönül rahatlığıyla yemen için tek sebep 100 gramındaki 1,3 gramlık düşük şeker oranı değil. Şikago Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kereviz sapındaki ftalid maddesinin kan damarları etrafındaki kasları rahatlatarak tansiyonu düşürdüğünü saptadı.

Salatalık

100 gramında sadece 1,7 gram şeker içerdiği için salatana bolca ekleyebilirsin. Ama soymadan yemeye özen göster çünkü sindirimi destekleyen tüm lifi kabuğunda bulunuyor. Üstelik çıtır çıtır!

Yeşillik

Roka, ıspanak veya kıvırcık… Salata kâseni hangi yeşillikle doldurmak istediğin tamamen sana kalmış. Hangisini tercih edersen et, yeşilliklerin şeker oranı yok denecek kadar düşüktür; o yüzden sınırsızca yiyebilirsin.

Tohumlar

Salatana bolca tohum serpiştirebilirsin. Tohumların şeker oranı çok düşüktür. Şekerli salata sosları yerine salatana ekstra lezzet katmak için çörek otu, keten tohumu veya çekirdek eklemeyi dene. Ancak tohum kullandığında eklediğin yağı biraz azalt.

DİKKATLİ YE

Bunları sakın yeme demiyoruz çünkü sonuçta hepsi besleyici gıdalar. Sadece yediğin miktara dikkat et ki salatanın şeker oranını arttırmasın.

Elma

Elmanın 100 gramında 10,4 gram şeker var. Şimdi iyi habere geçelim: Aynı zamanda 2,4 gram lif içeriyor. Bu sayede kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Salatana eklediğin elmayı, günlük meyve porsiyonundan düşebilirsin.

Soğan

Çoban salatası onsuz olmaz, değil mi? 100 gramında 4,2 gram şeker içerse de soğan, Endocrine Society tarafından yapılan bir araştırmaya göre kandaki glikoz seviyesini azaltmayı destekliyor. Sen yine de -kokusunu da hesaba katarak- miktarı abartma.

Mısır

100 gramı 6,5 gram şeker içerdiği için mısır tüketimini minimum seviyede tutmanda fayda var. Şekersiz ve doyurucu bir alternatif arıyorsan, salatana haşlanmış kuru fasulye eklemeyi dene (sadece 0,4 gram şeker içeriyor).

Pancar

Sıkı dur: Pancarın 100 gramında 6,8 gram şeker bulunuyor. Ama ona beslenmende yer vermemek gibi bir hata yapma. Çünkü kendisi aynı zamanda antioksidan ve C vitamini deposu. Salatana bir miktar ekleyebilirsin.

Tatlı patates

Tatlı patates standart patatese göre beş kat fazla şeker içerir (0,8 grama karşılık 4,2 gram). Ama beta karoten açısından daha zengindir ve vücut bunu A vitaminine dönüştürür. Ayrıca lif içeriği sayesinde de beş yıldızı hak ediyor.

Domates

Domatesin de 100 gramında 2,6 gram şeker var. Ama aynı zamanda kolajen oluşumunu destekleyen C vitamini, depresyonu azaltan folik asit ve göz sağlığını iyileştiren likopen içeriyor. Özellikle mevsiminde beslenmenden eksik etme.

