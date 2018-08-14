SAKİNLİK GÜZELLEŞTİRİYOR!





Dünya kadar iş yükü, ailevi meseleler, asla boşalmayan bir ajanda ve zar zor ilerleyen trafik… Hayat her gün, hepimizi strese davet ediyor. Ancak sakinliğini korumak için artık fazlasıyla geçerli bir gerekçen daha var: Uzmanlara göre stres, güzelliğin en büyük düşmanı!

Yaşam ve yoğun takvimler zaman zaman herkesi yorabiliyor. Ancak stresli dönemlerde sakin kalabilmek, hem duygusal hem de fiziksel dengeyi koruyabilmek açısından önemlidir.

Stres, olumsuz bir ruh haline yol açmanın ötesinde, güzelliğini gölgeleyebilir…

Stres ve saçlar

Stresin saçların beyazlamasında ve dökülmesinde önemli bir etken olduğu söylenir. Bunun nedeni, stresin yaşlanma sürecini hızlandırmasıdır. Genetik miras, stres ve yaşam tarzı gibi birçok faktör, yaşlanmayı hızlandırabilir. Stres, saç dökülmesine de yol açabilir. Saç dökülmenin strese bağlı olup olmadığını doktoruna danışarak öğrenebilirsin. İyi haber, stresin yol açtığı saç dökülmesi kalıcı değildir!

Stres ve cilt

Önemli bir gün, düğün, sosyal etkinlik ya da toplantının hemen öncesinde yüzünün tam ortasında kocaman bir sivilce mi çıktı? Böyle zamanlarda hemen herkes, cildinde stresin bir yansımasıyla karşılaşır.

Öte yandan stres, cildin kırışmasına da yol açabilir. Stres, vücudun kolajeni parçalamasına neden olan kortizol adı verilen bir hormonu üretmesine neden olur. Cilt, sıkı ve esnek kalabilmek için kolajene ihtiyaç duyar.

Stresini azaltmak için öneriler

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Spa rezervasyonu yaptır

Spa, sadece rahatlamanızı sağlamayacak, aynı zamanda güzelleşmenizi de sağlayacaktır! Birçok Spa merkezi, stresi azaltmak üzere kurgulanmış özel masaj hizmeti sunmaktadır. Örneğin aromaterapi, rahatlamanıza yardımcı olacak harika bir seçenek olabilir; özellikle lavantanın sakinleştirici bir etkisi olduğu bilinir.

Arkadaşlarınla veya ailenle vakit geçir

Sevdiğin kişilerle, yapmayı gerçekten sevdiğin şeyleri yaparak vakit geçir. Konuşarak aradaki bağları güçlendirmek ya da çeşitli aktivitelere katılmak işe yarayabilir. Sevdiğin şeylerle meşgulken, zihnin seni strese sokan şeylerden uzaklaşır, zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsin.

Egzersiz yap

Egzersiz, sana kendini iyi hissettiren endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar. Kalp atışını hızlandıran bir aktivite, kan dolaşımını da tetikleyerek cildin canlı ve parlak görünmesine katkıda bulunur.

Geceleri iyi uyu

24 saat sana asla yetmiyorsa, yapılacaklar listeni bir kenara bırak ve iyi bir gece uykusu çek. İyi bir uyku hem iyi görünmene hem de stresinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Yoga veya meditasyon yap

Zihin-beden bağlantısı önemlidir. Yoga yapmayı deneyimleyen birçok kişi, yoganın stresi azaltmada çok etkili olduğunu söyler. Bu fikir sana cazip gelmiyorsa bir de meditasyonu düşün! Derin, kontrollü nefesler, stresli bir günün ardından sakinleşmek için harika bir yol olabilir.

Sağlıklı beslen

İyi yakıta en çok stresli zamanlarda ihtiyaç duyarsın! Seni rahatlatacak yiyeceklere ulaşmak çok kolaydır. Ancak sağlıklı bir beslenme düzeni, seni strese karşı güçlendirir.

Kendine zaman ayır

Yoğun dönemlerde temiz hava almak için vereceğin 10-15 dakikalık bir mola, kendini yenilenmiş hissetmeni sağlar. Ayrıca masanda gerinme egzersizleri yapabilir ya da zihnini yatıştırmak için iş arkadaşlarınla kısa bir sohbet arası verebilirsin.

Evin, sığınağın olsun

Evin, diğer her yerin aksine kontrol edebileceğin, seni mutlu kılacak hale getirebileceğin bir yerdir. Pozitif objeler ve mutlu anılarla etrafını kuşatın ve değişimi izle.

Kaynak: Herbalife

