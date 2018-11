SAKİNLEŞMENİ SAĞLAYAN EGZERSİZ

Kendini endişeli hissettiğinde basit bir teknikle sakinleşebilirsin.

Dr. Edmund Jacobson tarafından 1930’lu yıllarda geliştirilen progresif kas gevşetme tekniği (PKG), kasları germeye ve serbest bırakmaya dayanır. Eğer geçmişte kas spazmı yaşadıysan, sırtınla veya kaslarınla ilgili problemlerin varsa, doktoruna danışmadan uygulamamanı öneririz:

Yere sırt üstü yat; gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kademeli olarak önce vücudunu gerecek ve sonra da gevşeteceksin. Sağ ayak kaslarını yavaşça ve mümkün olduğu kadar sık, ardından gevşet. Sonra sağ bacağını sık ve gevşet. Sağ elini sık ve gevşet. Sağ kolunu sık ve gevşet. Gerilme ve gevşeme arasındaki farka dikkat et. Şimdi bu dediklerimin aynılarını sırayla sol tarafında da uygula. Daha sonra alnını sık ve gevşet. Yüzünü sık ve gevşet. Omuzlarını kulaklarına doğru getir, sonra gevşet. Tekrar derin bir nefes al. Bütün vücudunun tepeden tırnağa gevşediğini fark et. Şimdi kendini güzel bir plajda hayal et. Güneş seni tatlı tatlı ısıtıyor. Çıplak ayakla sahilde yürüyorsun. Dalgalar hafif hafif ayaklarına çarpıyor. Biraz daha yürüdükten sonra kumun üstünde oturuyorsun. Burası senin güvenli yerin. Kendini endişeli hissettiğin zamanlarda buraya gelebilirsin. Şimdi endişelerinin hepsini bir balona koyduğunu düşün. Bu balonu gökyüzüne sal, giderek uzaklaştığını hayal et. Plaja bir kez daha baktıktan sonra derin bir nefes al ve yavaş yavaş gözlerini aç. Dilersen bu adımları kendi sesinle kaydedebilir ve o şekilde de yapabilirsin.