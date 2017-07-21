ŞAHİKA ERCÜMEN: “SPORLA HAYATINIZ DİSİPLİN ALTINDA”





Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şahika Ercümen, suyu gördüğü an tüm hücrelerinde gülme hissi uyandığını belirtiyor. Ünlü sporcu, suyun büyülü bir dünya ve başka bir boyut olduğunu ifade ederek, “Orası benim evim gibi. Kendimi orada çok rahat, sakin ve huzurlu hissediyorum. Bambaşka bir dünya var orada” diyor.

Türkiye serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, hayatına dair detayları bir derginin okuyucularıyla paylaştı. Yeşilay’ın sağlıklı yaşama yaptığı katkılarından dolayı Zümrüdüanka Ödülü’nün de sahibi olan Şahika Ercümen, suyla yaptığı dansı “Aşkın tarifi gerçekten yok. Suyu gördüğümde bile tüm hücrelerimle güldüğümü hissediyorum. Büyülü bir dünya, başka bir boyut. Yerçekimi ve sınırlar yok. Sualtı sayesinde her gün kendimi daha da geliştirdim, daha da iyi tanıdım. İçsel bir yolculuk aynı zamanda. Orası benim evim gibi. Kendimi orada çok rahat, sakin ve huzurlu hissediyorum. Bambaşka bir dünya var orada” sözleri ile ifade ediyor.

Sporla hastalığını yendi

Sağlıklı yaşamın sırrını sporla keşfettiğini söyleyen Şahika Ercümen, çocukluğunda çok şiddetli alerjik astım hastası olduğunu, bu durum kendisini fiziksel ve psikolojik olarak çok olumsuz etkilediğini bildirdi. Şahika Ercümen, “Su sporlarına yazıldım. Yüzmeye başladım, nefes alış tekniklerini öğrendim. Bir de gördüler ki yemek yemeyen, sürekli hasta olan çocuk çok sağlıklı hale gelmişti. Sizin de dediğiniz gibi astım yüzünden başka spor yapamazken su beni hayata yeniden bağladı. O yüzden kendimi bu yaşama borçlu hissediyorum” dedi.

Spor ve sağlıklı beslenme yaşam bilinci haline gelmeli

Pozitif yanından bakmak gerekirse spora ve sağlıklı beslenmeye ilgide ciddi bir artış gözlendiğini ifade eden Şahika Ercümen, “İnsanlar hareketsiz kalmanın ya da bir yürüyüşün kendileri için ne anlama geldiğini bilebiliyor artık. Fakat ülke olarak çoğunluğun yaşam bilinci haline gelmesine biraz daha zaman var. Sporun yaygınlaşması için daha fazla çalışmamız, farklı branşları çocuklara öğretmemiz ve benimsetmemiz lazım. Örneğin sadece İstanbul veya Bodrum’da değil; Van’da, Ağrı’da da sağlıklı yaşam ile ilgili birçok etkinlik yapılabilir. Bir diyetisyen ve sporcu olarak bu tarz çalışmalarda yer almak istiyorum” şeklinde konuştu.

Doğru beslenme ile hayatınızı değiştirebilirsiniz

Röportajda, doğru beslenmeyle insanın hayatını değiştirebileceğine vurgu yapan Şahika Ercümen, beslenmenin duygularımıza bile yön verebildiğini, bunun birçok hastalık için önleyici faktör olduğunu belirtti. Şahika Ercümen, “Her gün mutlaka salata yemeye çalışırım. Ana ve ara öğün şeklinde az az sık sık beslenirim, kızartma, şeker ve undan uzak dururum, yumurta olmazsa olmazlarım arasındadır, mümkün olduğunca doğal besinler tercih ederim ve tatlı ihtiyacım için kendi geliştirdiğim sağlıklı tatlı tariflerini kullanırım. Evde yapılan, malzemelerini sizin bildiğiniz ve sizin hazırladığınız tarifler kadar sağlıklısı yok” dedi.

Spor zararlı alışkanlıklardan koruyor

Sporun bağımlılıkların önüne geçmek için en önemli araç olduğuna dikkat çeken Şahika Ercümen, spor ile salgılanan mutluluk hormonlarının insanları daha güçlü hissettirdiğini ve bağımlılıklardan uzaklaştırdığını bildirdi. Şahika Ercümen, “Bir kere hayatınızı disiplin altına alacak, size mükemmel bir uğraşı verecek bir alan spor. Boş vaktiniz kalmayacak. Zararlı bir şeye yönelten bir zihniniz olmayacak. Zihin sporla sürekli hareket halinde olacak. Yeşilay’ın bu konudaki çalışmalarını tüm yüreğimle destekliyorum. Aktif olarak da yer alıyorum, yer almaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.

