SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLARDAN KENDİNİ KOLLAMAK İÇİN

Atıştırmalık olarak minik hamburger yemek mi? Tabii ki hayır!

Ofistesin ve canın şu an tam da atıştırmalık bir şeyler çekiyor. Öncelikle sakin ol ve çantanda trafikte mecburi ve uzun yolculuklar yaparken şekerinin düşme riskine karşı taşıdığın o gofrete yönelme. O kadar egzersizi boşuna yapmıyorsun ne de olsa. Koşarken yaktığın kalorileri geri almayı istemeyeceğinden eminiz. (Bir şeyler atıştırmaya ihtiyacın olduğunda, tercihini çiğ badem veya hurmadan yana yapabilirsin.) Bu yüzden ilk olarak, 30 saniye boyunca parmak uçlarınla alnına vur. Bu bir dikkat dağıtma tekniği. Ve bunun işe yaradığını söyleyen araştırmaya göre, atıştırma krizinde yemek istediğimiz şeyin görüntüsü beynimizin görme merkezine takılıp kalıyor. Bu yüzden ondan kurtulmak zor oluyor. Ancak gözlerini başka bir şeye odakladığında (katılımcılar parmak hareketlerini takip etti), beynin aynı bölgesine farklı bir görev vermiş oluyorsun. Böylece dikkatin dağılmıyor ve yeme isteğin gidiyor.

Araştırmayı yürüten Dr. Richard Well, katılımcıların parmaklarıyla kulaklarına vurmak, ayaklarını yere vurmak ve boş duvara bakmak gibi yöntemler de denediğini, ama en etkilisinin alına vurmak olduğunu belirtiyor. Ancak toplum içinde alnına vuran tuhaf bir tip olarak görünmek istemiyorsan, gözlerini meşgul edecek hareketli bir şeyler bul. Örneğin, sana ilginç gelen videoları izleyebilirsi.

Sana oldukça eğlenceli ve sevimli bir video önerimiz de var!