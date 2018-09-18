SAĞLIKLI YAŞAMIN YENİ YILDIZI: KOMBUCHA





Dünyada sağlıklı içeceğin yükselen trendi, fermente edilerek elde edilen Kombucha (Kombu çayı) Türkiye’de de adını duyurmaya başladı. Samira Jovi ve Ezgi Dedebaş Uğur’un yaratıcısı olduğu ‘Kombu Culture’ markası bu yeni akımın Türkiye’deki öncülerinden.

Öyle bir çay düşünün ki, içerisindeki etkin maddeleriyle, vücudunuza anti oksidan ve anti-aging fayda sağlarken aynı zamanda da kendinizi dinç hissetmenize yardımcı olacak. Kombucha, Türkiye’de adını yeni duyurmaya başlasa da geçmişi çok eskilere, 19’uncu yüzyıla dayanıyor. Dünya genelinde yükselen bir trend haline gelen Kombucha şimdilerde ‘Kombu Culture’ ile Türkiye’de sağlıklı yaşam tutkunlarıyla buluşuyor.

Filmi biraz başa sararsak Fizik Mühendisi Samira Jovi ve Gıda Mühendisi Ezgi Dedebaş Uğur bundan 8 yıl önce kendi tüketimleri için evlerinde bu içeceği üretirken, Kombucha’nın yurt dışındaki potansiyelini fark etmeleri üzerine Türkiye’de üretime başlama kararı alıyor. İstanbul’da yer alan üretim tesislerinde aylık ortalama 7500 şişe Kombucha üretiliyor. Kombucha’yı farklı aromalarla sunan Kombu Culture’da sadenin dışında, kuşburnu, böğürtlen, çilek, elma, armut ve zencefil-limon gibi çeşitler de bulunuyor. Bu lezzetler mevsim meyvelerinin dönemine göre farklılık gösterebiliyor.

Özellikle katkısız, raw food ve organik ürün satan dükkanlarda yerini alan Kombu Culture, aynı zamanda online satış kanallarında da satılıyor.

Samira Jovi ve Ezgi Dedebaş Uğur’a göre, etkili probiyotik ve antioksidanlardan oluşan Kombucha’nın değeri içeriğindeki etken maddelerden kaynaklanıyor. Probiyotik etkisi ile Kombucha, sağlıklı bir bağırsak florası için günümüzde vazgeçilmez içeceklerden olma yolunda ilerlemektedir.

Kombucha nasıl üretilir?

Kombucha, maya ve bakterilerin simbiyotik ilişkisiyle oluşan “SCOBY’nın” şeker ve çayla fermentasyonuyla üretilen, hafif tatlı, gazlı ve asidik özellikte bir içecek. Simbiyotik bakteri ve mayalardan oluşan bu kültür çayın önemli içeriğini oluşturmaktadır. Fermente edilerek hazırlanan Kombucha’nın üretim süresi mevsime bağlı olarak 12-25 gün arasında değişmekle birlikte ürünün soğuk tüketilmesi tavsiye ediliyor.

