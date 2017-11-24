SAĞLIKLI VE DOYURUCU MUFFİN TARİFİ





Rachel Graham (@losinggravity) internet üzerinden araştırıp uyguladığı besleyici ve lezzetli yemek tarifleri sayesinde 40 kilo vermiş. Vakti olduğunda bu nefis muffin’lerden fazlaca pişiriyor ve bir kısmını sonraki günlerde yemek için derin dondurucuda muhafaza ediyor. Denemek ister misin?

100 gr Hindistan cevizi yağı

100 gr akçaağaç şurubu veya bal

2 adet yumurta

2 adet muz, püre hâline getirilmiş

60 ml badem sütü

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

½ tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı tarçın, ayrıca süslemek için

200 gr tam buğday unu

50 gr yulaf, ayrıca süslemek için

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıt. Muffin kalıplarına Hindistan cevizi yağı sür. Kalan yağı ve akçaağaç şurubunu çırp. Üzerine yumurtaları ekle ve karıştır. Muz püresi, badem sütü, karbonat, vanilya, tuz ve tarçını de ilave edip birbirine yedir. Un ve yulafı da ekledikten sonra tüm malzemeyi harmanla. Harcı muffin kalıplarına eşit şekilde boşalt. Kalıpların üzerine süslemek için biraz yulaf ve tarçın serpiştir. 20-25 dakika pişir.

