SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRINI BULDUK!

Daha güzel saçlar için neler yemen gerektiğinden bahsedelim mi?

Bazı besinlerin, içerikleriyle saçları gürleştirip parlattığı hatta uzamasına yardımcı olduğu biliniyor. Örneğin somon balığı, istiridye yumurta, ay çekirdeği başta olmak üzere tüm kuruyemişler, avokado, kivi, kırmızı et ve koyu yeşil yapraklı sebzeler…

Peki, bu besinlerin ne ayrıcalığı var? Somon, omega-3, protein ve D vitamini kaynağı… İstiridye çinko bakımından zengin. Yumurtanın sarısındaki biotin tam bir saç dostu! Ay çekirdeği ve kuruyemişlerde ise bol miktarda E vitamini var. Avokado sağlıklı yağlar içeriyor ve saçlar kadar vücut sağlığına da iyi geliyor. Kivi içerdiği C vitamini ile antioksidan etki gösterip, hücre ve doku onarımını sağlarken kırmızı et demir minerali yetersizliğini giderip saç dökülmesini durduruyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ise hem bol bol demir hem de C vitamini ile saçları besliyor!