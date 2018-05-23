SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN BUNLARI YE!





Tükettiğin besinler, cildin kadar saçını da etkiliyor. Zira bazı besinlerin içindeki yapı maddeleri, saçlarının daha hızlı uzamasına, saç derisinin ve saç kökünün sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. İşte sağlıklı saçlara sahip olmak için mutfağına dahil etmen gerekenler…

Kuzu: Kuzu eti, saça iyi gelen besin öğelerine sahip ve sağlıklı yağ açısından zengin bir protein kaynağı. İçerdiği demir ve B12 vitamini, alyuvarların saç derisine oksijen taşımasını sağlıyor. Sağlıklı saçlara, cilde ve kaslara sahip olmanın yolu bu eti beslenme düzenine eklemekten geçiyor.

Çinko: Çinko, saçların uzamasına yardımcı oluyor ve haliyle çinko eksikliği saç dökülmesine yol açıyor. Çinko mineralini yumurta, zencefil, kabak çekirdeği, pikan cevizi ve istiridyeden alabileceğini unutma.

Ispanak: Ispanakta saçın uzamasına yardımcı olan A vitamini ve saç derisinin sağlığında önemli rol oynayan C vitamini ve folik asit buluyor.

Omega-3: Omega-3’ün gücünü küçümseme. Bu yağ asidi, antienflamatuar içeriyor, saç kökünü güçlendiriyor ve saç dökülmesinin önüne geçiyor. Omega-3 eksikliğin olduğunu; derinin pullanmasından, saçlarının matlaşmasından, kırılgan ve güçsüz tırnaklara sahip olmandan anlayabilirsin. Omega-3’ü günlük olarak alırsan parlak ve güçlü saçlara sahip olursun. Omega-3 içeren besinler arasında somon, sardalya, halibut balığı, yumurta, chia tohumu, keten tohumu, kenevir tohumu ve ceviz yer alıyor.

Biotin: Biotin vitamini; mantar, avokado, pazı ve fıstık ezmesi gibi besinlerde bulunuyor. Yeterli miktarda biotin aldığın zaman saçların ve tırnakların çok hızlı uzuyor. Biotin eksikliğinin saçlarda kalite kaybına ve saçların hacimsiz görünmesine yol açtığını belirtelim.

