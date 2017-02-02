SAĞLIKLI LEZZET YA DA LEZZETLİ SAĞLIK: HEALTHY BAKERY





Tamamen kaliteli, tamamen hijyenik, tamamen lezzetli! Henüz tanıştığımız Healthy Bakery markası, işte bu üçlüden asla ödün vermeyen ve sektörde bu standartlarda üretim ile farklılaşan çiçeği burnunda bir yemek firması. Chef’s Table Mutfak Akademisi’nde, Temel Pastacılık ve Ekmekçilik alanında aldığı teorik ve pratik eğitim sonrasında “Şef Sertifikası” almaya hak kazanan Didem Korkmaz liderliğindeki markayı daha yakından tanımak istedik.

RÖPORTAJ: NİLÜFER TÜRKOĞLU

nilufert@groupmedya.com

Didem Korkmaz ve Healthy Bakery’nin yolları nasıl kesişti? Hikayeyi başa saralım…

Patisserie öncelikli olmak üzere mutfak her zaman benim için tutkuydu, anne olduktan sonra çocuğumu sağlıklı ve eş zamanlı keyifli tatlar ile tanıştırmak gayretiyle bu tutku katkısız, sağlıklı gıda tüketimi yönünde form değiştirdi ve bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu anladığımda da Healthy Bakery ile yollarımız kesişti.

Markanız için herhangi bir sloganınız var mı?

“Sağlık ve lezzet bir arada!”

“Genellikle sağlıklı şeyler tatsız tuzsuz olur” diye bir algı var. Hem lezzetli hem sağlıklı olmak mümkün mü?

Bizce mümkün, zaten bunun mümkün olduğunu anlayıp emin olduktan sonra bu yola çıktık, çıkarken ki amacımız da tüketiciye bunun mümkün olabileceğini anlatabilmekti.

Beyaz ekmek gerçekten sağlığa zararlı mı? Çok tahıllı ekmek çeşitlerine nasıl bakıyorsunuz? İçlerinde yapay maddeler var mı sizce?

Ekmek uzmanlık gerektiren apayrı bir konu. Beyaz ekmek yerine ekşi mayalı tahıl yönünden zengin ekmekler tüketilmesinden yanayım tabii ki içlerinde yapay/kimyasal madde olmayanlarından bulmak koşulu ile.

Ürünlerinizi biraz daha açarsanız; müşterilerinize tam olarak neler sunuyorsunuz?

Healthy Bakery’de keyifli tatlar, fit, glütensiz ve kutlama olmak üzere 4 adet kategori var, ayrıcalığımız da buradan başlıyor. Müşterilerimize eş anlı keyifli tatlar kategorisindeki alışılagelmiş fakat olabilecek en sağlıklı şekilde en kaliteli malzemeleri kullanarak ürettiğimiz pastane ürünlerinden de sunuyoruz, şekersiz, yağsız ürettiğimiz fit ve glütensiz ürünlerimizden de. Bunu yaparken bizi farklı kılan diğer bir nokta hiç stoksuz tamamen sipariş üzerine butik üretim yapıyor olmamız. Son olarak görsel, paketleme ve sunum ile noktayı koyuyoruz diyebilirim

Glutensiz beslenme nasıl oluyor?

Gluten, buğday, çavdar, arpa, yulaf gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Aslında insan vücudu için faydalı olan bu protein grubuna intoleransı olan kişiler yani çölyak hastaları tarafından tüketilmesi sindirim zorlukları nedeni ile sakıncalıdır. Durum bu iken, biz işimizi sağlama almak adına glutensiz un dahi kullanmadan ürünlerdeki un ihtiyacını fındık, badem, fıstık, ceviz gibi kuru yemişlerin toz formlarından faydalanıyoruz. Bu şekilde hazırlanan glutensiz ürünleri tüketme şekline glutensiz beslenme deniliyor.

Özel günler, kutlamalar için de Healthy Bakery’de bir şey bulmak mümkün galiba. Mesela neler yapıyorsunuz?

Kutlama kategorimiz burada devreye giriyor; tamamen saf çikolatadan hazırladığımız kremalar ile süslenmiş pastalarımızın müdavimleri oluşmaya başladı bile.. Çocukken annelerimizin doğum günlerimizde hazırladığı doğal pastaların lezzetini yakalamaya çalışırken, olabildiğince sade, rafine bir görüntü ile sunmaya gayret ediyoruz.

Butik bir dükkanınız var mı yoksa online olarak mı servis ediyorsunuz?

Atölyemiz var, internetten online ve telefon ile verilen siparişler doğrultusunda butik üretim yapıyoruz.

Sosyal medyanın gücünden siz de yararlanıyor olsanız gerek…

Kesinlikle. Referans ve sosyal medya ile iki yöntem ile müşteri ağımızı genişletiyoruz. Sosyal Medya tarafında bizim için önemli olan organik olarak gerçek takipçilerden/müşterilerden oluşan bir kitle yaratmak, bu nedenle ciddi anlamda eğildiğimiz ve özen gösterdiğimiz bir konu.

Women’s Health’e özel iki özel tarif vermenizi istesek bunlar neler olur?

Kahvaltı veya ara öğün olarak tüketilebilecek bir bar tarifi ve bu tarifte bulunan malzemelerden biri olan fıstık ezmesinin tarifini verebiliriz:

Yabanmersinli Granola Bar

*200 gr yulaf ezmesi

*65 gr ceviz

*70 gr badem

*190gr yaban mersini

*110 gr peanut butter

*110 gr bal

Yulaf, badem, ceviz, yaban mersini mutfak robotundan geçirilerek üzerine fıstık ezmesi eklenir ve son olarak 130 dereceye kadar ısıtılan bal da dökülerek oluşturulan harç 20 cm’lik kare kalıba yayılır, dolapta 1 saat dinlendirilerek arzu edilen şekilde dilimlenerek servis edilir.

Ev Yapımı Fıstık Ezmesi

*250 gr tuzsuz fıstık

*2gr tuz

*İsteğe göre süt ve akçaağaç şurubu

Fıstığı mutfak robotunda yağı çıkıp kremamsı bir hal alana dek çekelim, püre kıvamına geldiğinde tuzu ekleyip tekrar çekelim. Arzuya göre biraz daha krema yapısı ön plana çıksın istenirse süt eklenebilir ve biraz da tatlı olması istenirse akçaağaç şurubu eklenebilir.

Didem Korkmaz’ın bir günü nasıl geçiyor?

07:00’de 30 dakikalık sabah yürüyüşü ile gün başlar, saat 08:30’a kadar kahvaltı, oğlumun ve benim hazırlanma sürecim tamamlanmış olur ve 09:00’da atölyede olurum; siparişler bitene kadar hızlı bir tempo, ürün teslimatları, toplantılar derken son olarak ertesi günün siparişlerine hazırlık süreci ile gün sonlanır.

