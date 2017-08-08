SAĞLIKLI İÇECEK TARİFLERİ – TAM BU HAVALARA GÖRE!





Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerlerinin yüksek nem oranıyla birleştiği bugünlerde, ferahlamak için sık sık su ve buz gibi soğuk içecekler tüketiyoruz. Ancak özellikle içerisinde şeker ve tatlandırıcı bulunan içecekler, hem vücudumuzun su ihtiyacını artırıyor hem de yüksek kalorileriyle kilo kontrolünü zorlaştırıyor.

Dikkatli tüketilmediği takdirde ‘masum’ olduğunu düşündüğümüz içeceklerin vücudumuza zarar verdiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, birbirinden leziz ve sağlıklı tarifler paylaştı.

Termometrelerin rekor sıcaklık seviyelerine ulaştığı bugünlerde ferahlamanın en kolay ve keyifli yolu sudan ve buz gibi içeceklerden geçiyor ancak bu içeceklerin hepsi sandığımız kadar ‘masum’ değil. Özellikle içerisinde şeker veya tatlandırıcı bulunan içecekler, vücudumuzun su ihtiyacını gidermedikleri gibi, tam aksine artırıyor ve yüksek kalorileriyle kilo almamıza neden oluyor. Asitli ve şekerli içeceklerin tüketimi konusunda uyaran Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, evde kolayca hazırlanabilecek birbirinden leziz ve sağlıklı tarifler paylaştı.

Ferahlatıcı ara öğün: Antioksidanlı ayran

Antioksidanlı ayran, sağlıklı, ferahlatıcı ve tok tutan bir ara öğün. Birkaç parçaya böldüğün salatalığı ve bir tutam naneyi yoğurtla beraber blender’dan geçir. İki bardak su ilave edip karıştır.

Bağışıklığını güçlendir: Elmalı bitki çayı

Gün içerisinde kolayca hazırlayabileceğin bu bitki çayıyla bağışıklık sistemini güçlendirebilirsin. Ihlamur, ekinezya, karabiber, karanfil ve tarçını demle. İçine dörde böldüğün bir elmayı ve kabuğu soyulmuş limonu ekle. Kaynama noktasına gelene kadar karışımı ısıt. Sıcak olarak tüketebileceğin bu çayı, sıcak yaz günlerinde soğuttuktan sonra buz ekleyerek içebilirsin.

Hücrelerini gençleştir: Böğürtlen ve üzümlü smoothie

Yaz döneminde kolaylıkla bulabileceğin meyve ve sebzeler ile lezzetli bir içeceğin keyfini çıkarırken hücrelerinin gençleşmesine yardımcı olabilirsin. Bir avuç böğürtlen, bir avuç kırmızı üzüm, taze zencefil ve bir tutam taze naneyi blender’dan geçirdikten sonra bir bardak badem sütü ile karıştır.

Strese karşı bire bir: Pancarlı smoothie

Yaz sıcaklarından bunaldığında biraz rahatlamak için tadı ve görüntüsüyle mutluluk veren bu smoothie’den yararlanabilirsin. Bir küçük boy haşlanmış pancar, bir küçük boy muz ve bir avuç karadutu blender’dan geçir, ardından bir bardak suyla karıştır.

Spordan önce: Çilekli ve limonlu smoothie

Yaz mevsimi geldi diye spordan vazgeçme ancak öncesinde enerji veren doğal ve sağlıklı bir içecek tüketmeyi de unutma. Beş adet çilek ve bir yemek kaşığı yulaf ezmesini blender’dan geçir. Yarım bardak su, yarım bardak badem sütü ve çeyrek bardak limon suyu ile karıştır.

Suyun yeri başka!

Yaza özel tarifler veren Diyetisyen Canan Aksoy, her ne kadar sağlıklı olsalar da, bu içeceklerin suyun yerine geçmeyeceği konusunda uyardı. Özellikle sıcak havalarda susamayı veya terlemeyi beklemeden ortalama iki litre su içilmesi gerektiğinin altını çizen Aksoy, su içmekten hoşlanmayanlar için de bir tarif verdi: Suyuna ferah bir tat vermesi için saplarından ayırdığın nane yapraklarını sürahiye at. Ardından ince halkalar şeklinde doğranmış limon ve elmayı kabuklu olarak ekle. Bu içecek suyun yerine geçecek, üstelik leziz tadı ve renkli görüntüsüyle de su içme isteğini artıracaktır.

