SAĞLIKLI BRONZLUK İÇİN…

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Tatil sezonu açıldı. Yazın gelmesiyle deniz kum güneş üçlüsü vazgeçilmezlerin arasına giriyor. Tatil ve güneş deyince olmazsa olmazların başında ise bronzlaşmak geliyor. Peki sağlıklı bronzlaşmak için nelere dikkat etmen gerekiyor?

Bir online seyahat markası, bronzlaşırken sağlığından olmaman için bazı tüyolar veriyor.

Güneş altında uzun süre geçirme

Şezlonglara uzanıp saatlerce cildini güneşe maruz bıraktığında vücudunda kızarıklık, yanık ve su dolu kabarcıklarla karşılaşabilirsin. Özellikle öğle saatleri yani güneş sana tam tepeden bakarken güneşlenmemeni öneririz. Tüm yılın yorgunluğunu üzerinden atmak için güneş banyosu güzel bir fırsat ancak dikkatli olunmazsa ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir, unutma.

Cildin için doğru güneş kremi kullan

Sadece güneşlenme süresini kontrol altına almanı yeterli değil, bu yalnızca başlangıç… Güneşin zararlı ışınlarından korunarak bronz bir tene sahip olmak istiyorsan cilt tipinize göre güneş kremi seçimi yapmalısın. Özellikle beyaz tenliler için yüksek faktörlü koruyu kremler hayat kurtarıcı niteliktedir. Cildine uygun koruma faktörünün yanı sıra güneş kremi tercihlerinde dikkat etmen gereken diğer bir nokta UVA ve UVB’ye karşı etkili olmalarıdır.

Güneş gözlüğü ve şapka kullan

Güneşten korunmak için giyimine de özen göstermen gerekiyor. Sağlıklı bronz teninle uçuşan elbiselerini giymek için başta ufak önlemler almak işine yarayabilir. Mümkün olduğunca açık renkli giysiler tercih etmeni ve güneş ışınlarının doğrudan teninize ulaşmasını engelleyen gözlük ve şapka kullanımına dikkat etmeni öneririz. Özellikle kaliteli bir güneş gözlüğü kullanman, gözlerini zararlı güneş ışınlarından koruyacaktır.

Cildini nemli tut

Yaz aylarında güneş, deniz, kum derken cildin kışa göre çok daha fazla kurur, nem ve bakıma ihtiyaç duyar. Kuruyan cildini canlandırmak için günlük bakım ritüeline haftada 1 ya da 2 kez uygulayacağın nem maskelerini eklemek hiç de fena olmaz. Ayrıca hem vücut sağlığın hem de cildin için yapman gereken en temel şey bol bol su içmektir. Su cildinin nem dengesini sağlamasına yardımcı olur. Binbir emekle bronzlaştırdığın teninde bronzluğun kalıcı olması için de cildini nemli tutman gerekmektedir. Çünkü kuruyan cilt kepeklenip pul pul dökülerek bronzluğun açılmasına neden olur. Nem dengesini düzenlemek için etkili yöntemlerden biri de dikkat etmen gereken yiyecek ve içeceklerdir. Yaz aylarında rahatlıkla tüketebileceğin Hindistan cevizi, avokado ve zeytinyağı gibi yiyecekler cildini doğal yoldan nemlendirmene yardımcı olurken; kafein ve alkol cildini daha da kurutacaktır.

Güneşlendikten sonra mutlaka duş al

Güneşlendikten sonra alacağın ılık bir duş rahatlamana yardımcı olacaktır. Suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen göstermen gerekiyor. Suyun altına kendini atmak, artan vücut sıcaklığını düzenlemene yardımcı olur. Hayalindeki bronzlukla beraber iyi tatiller!

