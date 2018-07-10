Sağlıklı Bir Yaşam İçin Mutlaka Kullanmanız Gereken 5 Omega-3 (Balık Yağı)



Sağlıklı yaşamın harika bir trend olduğunu kabul edelim. Popülerleşen onca şeyin arasında gelip geçici olmasını asla istemediğimiz, hayatımızın tam kalbinde kalmasını istediğimiz sağlıklı yaşam için siz de doğru adımlar atıyor musunuz?

Omega 3 ve birçok besin takviyesi, genel sağlığınız açısından oldukça kıymetlidir. Bu yazımızda ise özellikle omega 3 konusuna değinmek istiyoruz. Çünkü kabul edelim, 3 yanı denizlerle çevirili olsa dahi yeterli miktarda balık tüketimi yapmak hem aklımıza gelmiyor hem de ekonomik sebeplerle zorlayıcı oluyor.

Omega 3 Sağlıklı Bir Beden İçin Doğru Seçim

Okyanus balıkları başta olmak üzere birçok balıktan elde edilen omega 3 yağ asitleri, EPA ve DHA’dır. Omega 3’ü destek olarak kullanmanız ya da besinlerden almanızın gerekliliği ise EPA ve DHA’nın beyin ve kalp sağlığınızı desteklemek, görme yetinizi korumak açısından oldukça önemli olmasıdır. Ayrıca bu yağ asitleri insan vücudunda üretilemezler.

Balık yağı olarak da adlandırılan omega 3, somon, uskumru, sardalya gibi balıklarda bolca bulunduğu gibi eğer bazı kuruyemiş, yumurta ve bitkilerde de az miktarda bulunur. Ancak bu ürünleri ne kadar sıklıkla tüketiyorsunuz? Bu soruya verdiğiniz cevaba göre omega 3 desteğine ihtiyacınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

DHA, özellikle spor yapan veya hamile olan bireyler için çok önemlidir. DHA’nın egzersiz kaynaklı kas inflamasyonunu azalttığı bilinmektedir. Ayrıca DHA bebeklerin anne karnında ve daha sonra emzirme döneminde gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmelerinde de rol oynar. EPA’nın bazen yüksek tansiyonu olan kişilerde tansiyonu düşürebilme etkisi olduğu da görülmüştür.

Sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyabileceğiniz omega 3 takviyelerini Supplementler.com uzmanlarına sizin için danıştık:

5) Aniqnaturals Superba Krill Oil 60 Kapsül

Aniqnaturals Superba Krill Oil Özellikleri

Fiyat: 119 TL

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 3,97 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Koruyucu madde, renklendirici ve domuz ürünü içermemesi.

Her softjelde omega 3 içeriğini destekleyecek hücre zarının yapısı için gerekli olan 70 mg kolin içeriği.

Tüketici Yorumları

“Esasında bu ürünü kolin içeriğinden dolayı tercih ettim diyebilirim.”

“Krill yağından daha çok yararlanım sağladığı söyleniyor bu yüzden denemek isteyip aldığım bir ürün oldu.”

Aniqnaturals Superba Krill Oil hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Nature’s Supreme Prenatal DHA with Vitamin 1000 Mg 60 Kapsül

Nature’s Supreme Prenatal DHA Özellikleri

Fiyat: 49 TL

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 1,63 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Laktoz, gluten, renklendirici ve koruyucu madde içermemesi.

Aspartam içermemesi.

Her kapsülde hamilelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş 500 mg DHA ve 100 mg EPA içermesi.

Hamilelik boyunca kemik ve diş sağlığının desteklenmesi için ek D3 Vitamini desteği.

Tüketici Yorumları

“Hamileler için omega desteğinde dhanın daha çok olması gerekiyormuş, bu yüzden bu ürünü tercih ettim.”

“Nature’s Supreme Prenatal DHA hamileler için inanılmaz bir ürün. 9 ay boyunca kullanacağınız omega 3 desteği budur.”

Nature’s Supreme Prenatal DHA hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Carlson Omega 3 Balık Yağı 50 Kapsül

Carlson Omega 3 Özellikleri

Fiyat: 44 TL

Servis Sayısı: 16

Servis Başı Fiyatı: 2,75 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Bir kapsülde 900 mg EPA ve 600 mg DHA ile günlük omega 3 ihtiyacınız için maksimum destek sağlaması.

Balık jelatininden üretilen, renklendiricisiz ürün.

Tüketici Yorumları

“Fiyatı görece pahalı ancak çok iyi bir ürün ben güvenle kullanıyorum.”

“Omega 3 takviyesi olarak senelerdir vazgeçmediğim bir ürün size de tavsiye ederim.”

Carlson Omega 3 hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) New Life Efa S-1200 45 Kapsül

New Life Efa Özellikleri

Fiyat: 58 TL

Servis Sayısı: 45

Servis Başı Fiyatı: 1,29 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

IFOS onaylı kalite belgesi.

Her serviste 720 mg Omega 3 içeriğine sahip olması.

Yumuşak trigliserid formu.

Tüketici Yorumları

“Ben dikkat dağınıklığıma iyi gelir mi diye kullanmaya başladım, 1 aydır düzenli kullanıyorum, iş ortamında daha iyi konsantrasyonum var gibi.”

“Fiyat performansı sadece omega 3 arıyorsanız iyi bir ürün.”

New Life Efa hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Nature’s Supreme Tonalin Omega 3 1000 Mg 60 Yumuşak Kapsül

Nature’s Supreme Omega 3 Özellikleri

Fiyat: 69 TL

Servis Sayısı: 60

Servis Başı Fiyatı: 1,15 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Her kapsülde 360 mg EPA ve 260 mg DHA içeriği.

GDO içermeyen, patentli ham madde ve helal sertifikalı ürün.

Tatsız ve kokusu azaltılmış olması.

Kalitesini Türkiye’nin en prestijli laboratuvarlarından olan Yeditepe Üniversitesi YÜ-AGAM Ar-Ge ve Analiz Merkez Laboratuvarları’nda onaylatmış olması.

Tüketici Yorumları

“Nature’s Supreme Omega 3 balık yağı kokusunu ve tadını kesinlikle hissettirmiyor. Daha önce omega 3 takviyelerinde özellikle tat konusunda çok sıkıntı yaşamış biri olarak bu ürün beni çok mutlu etti.”

“Bence ürün olarak kesinlikle tatmin edici bir içeriği var, balık yağı zaten kokar ama bu üründe koku olayı epey azalmış durumda.”

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