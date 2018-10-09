SAĞLIKLI BİR SALATA NASIL OLMALI?





Sağlıklı bir salata yapmanın ipuçlarını öğrenmeye ne dersin?

Rokasından kıvırcığına, domatesinden kuzukulağına, taze soğanından reyhanına ve daha birçoğuna… Salata, besin değerleri açısından zengin güçlü silahşörleri, kendine has tadı ve rengiyle lezzetinin yanı sıra tam bir sağlık deposu. Ancak aman dikkat! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salata hazırlarken bazı kurallara mutlaka uyulması gerektiğini söylüyor. Aksi halde sağlık vadeden bu yeşilliklerin bir anda tehlikeli hale gelebildiğini belirten Evrim Demirel “Üstelik içine katılan soslar ile kilo almana bile neden olabiliyor” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, salatanın faydalarını ve sağlıklı salata hazırlamanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Salata sosuna dikkat!

Bağırsak hareketlerini hızlandıran ve sindirim sisteminin hızlı çalışmasına yardımcı olan salata, vücudu toksik öğelerden temizleyerek yeniliyor. Aynı zamanda yüksek lif ve yüksek su içeriği sayesinde mide kapasitesini doldurarak tokluk hissi de yaratıyor. Düşük kalorileri ile diyet yapanlar için de uzun süreli tokluk sağlıyor. Ancak, düşük kalorisi ile diyetlerin vazgeçilmezi olan salata, daha fazla kilo almanıza da yol açabilir! Salatanın üzerine koyacağın soslar, içindeki pek çok katkı maddesinin yanı sıra yüksek kalorileri ile tehdit oluşturabiliyor. Bu nedenle salatana saf zeytinyağı ve limon, biraz da elma sirkesi ekleyip başka bir sos kullanmamakta fayda var.

Yeşillikler nasıl yıkanmalıdır?

Salatalar, yüksek miktarda antioksidan ve lif içermeleri sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyor. Buna karşın yeşil yapraklı sebzeler; yapıları itibariyle birçok hastalık riski taşıyabiliyor. Bu nedenle, salata malzemelerini musluk altında gelişigüzel temizlemek ciddi tehlikelere davetiye çıkarıyor. Örneğin; yiyeceklerin üretilmesi esnasında zararlı organizmalardan korumak için kullanılan pestisitler iyi yıkanmadığında besinlerin üzerinde kalabiliyor ve buna bağlı olarak da insanda ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor. Musluk altında akıttıktan sonra içine sirke koyduğunuz bol su dolu bir kapta yeşillikleri mutlaka beklet. Bir süre sonra kirli suyu döküp musluk altında teker teker tekrar yıka.

Bahçe yeşillikleri organik mi?

Bahçe yeşillikleri olması sağlıklı ve organik olduğu anlamına gelmez. Zira, kanalizasyonun karıştığı sular da ishal gibi hastalıklara yol açabilirken, yol kenarlarında satılan yeşilliklerin ise üzerine yoldan geçen araçların egzozundan gelen zararlı atıklar sinebiliyor ve böylece salata malzemeleri zararlı hale gelebiliyor.

Yeşillikleri nasıl doğrayabilirim?

Yeşillikleri doğrarken metal bıçak değil tahta bıçak kullan. Hatta en iyisi elinizle doğraman. Metal, yeşilliklerde vitamin ve mineral kaybına yol açıyor ki özellikle de küçük çocuklar, hamile ve emzikliler için bu değerler çok önemli. Yeşillikleri küçük parçalar yerine büyük parçalar şeklinde doğramak da en faydalısı.

Yeşilliklerin taze kalması için…

Bu tür yiyecekler besin değerini çabuk kaybettiğinden, tüketmeden hemen önce ve tüketeceğin miktarda hazırlamak ideali. Ancak günün yoğun koşuşturmacasının ardından evde hazır olsun diyorsan tüm yeşillikleri ve salata malzemelerini iyice yıkayıp doğramadan buzdolabı poşetine koyup ağzını sıkıca bağla ya da salatalık malzemelerini hazırlayarak koyduğun kabın kapağını hava almaması için iyice kapat.

Kesme tahtasını kullanmadan önce yıka

Salata çiğ tüketilen bir besin olduğundan, kesme tahtasını her kullanımdan önce yıkamaya özen göster. Aynı zamanda kesme tahtalarını besinlere göre ayır. Et kestiğin tahta ve çiğ sebzeleri doğradığın kesme tahtasının birbirinden farklı olması çok önemli. Aksi halde kesme tahtasına bulaşabilecek bir mikroorganizma salatana geçebilir ve hastalık kapmana neden olabilir.

Çiğ sebzeleri önce yıka, sonra doğra

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, bak ne diyor:

“Çiğ sebze ve salatalarımızı kesinlikle önce iyice yıkamalı, sonra az bıçak darbesi ile veya elle doğramalıyız. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunan C vitamini darbelerden ve sıcaklık gibi faktörlerden kayıplara çok çabuk uğrar. O nedenle örneğin; ıspanaklarımızı veya marullarımızı ilk önce uygun koşullarda yıkayıp sonra doğrayarak tüketmeliyiz.”

Salatanın olmazsa olmazları neler?

Roka

Turp

Dereotu

Maydanoz

Kırmızı/beyaz lahana

Tere

Domates

Salatalık

Sarı/yeşil/kırmızı renkli biber

Yeşil soğan

Semizotu

Kereviz

Pancar

