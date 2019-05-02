Ramazan bu yıl yaz sıcaklarına denk gelmese de; uzun açlık ve susuzluk süresi nedeniyle, metabolizmayı şimdiden bu sürece hazırlamakta fayda var.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman sağlıklı bir Ramazan için şimdiden dikkat etmen gereken noktalardan bahsediyor.

Salatayı artır, tuzu azalt

Sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmezi bol taze yeşil sebzeler. Bu besinlerin su ve posa içeriği yüksek, kalorileri yok denecek kadar az. Bu nedenle her yemeğin yanında bol salata tüketmeye özen göster. Böylece diğer besinlerden alacağın yüksek kaloriyi azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminizi Ramazan’a hazırlayabilirsin. Ancak salataya tuz yerine limon sıkarken, yemeklere de fazla tuz eklemekten kaçın. Zira aşırı tuz tüketimi ödemlere yol açıp, kan basıncını yükseltebiliyor. Tuzu şimdiden azalt.

Kafeini kısıtla, bol su tüket

Çay, kahve ve kola gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan’a hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret et.

Basit değil kompleks karbonhidratları tercih et

Çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata, şekerli aromalı içecekler gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açıyor, sık sık acıktırıyor. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve Ramazan’da da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih et.

Yoğurt ve kefiri eksik etme

Yoğurt ve kefir tüketmek sindirim sistemini Ramazan’a en güzel şekilde hazırlamakta oldukça etkili. Bu gıdalarda bulunan bağırsak için yararlı bakteriler, hem Ramazan öncesi hem de Ramazan’da sindirim sistemi ile ilgili yaşayabileceğin olası sorunları da önlemeye yardımcı oluyor.

Et ve sebzeyi bir arada tüket

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemekleri hem protein ihtiyacını karşılamaya hem de sebzelerin posasından ve vitaminlerinden faydalanmaya yardımcı olacağını belirtiyor. Sebze ve proteini bir arada almak da Ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatacak, Ramazan’da da uzun açlık sürecindeki hazım sorunlarından koruyacaktır