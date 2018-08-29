SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN TÜKETMEN GEREKEN BESİNLER





Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için beslenme listende mutlaka bulunması gereken besinleri öğrenmeye hazır mısın?

Diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalıktan korunmanda “anahtar rol” üstlenen besinler sağlıklı bir cilde sahip olmak için de çok önemli. Öyle ki bilinçli beslenerek ışıl ışıl parlayan, pürüzsüz ve gençliğini uzun yıllar koruyan bir cilde kavuşabilirsin. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra bazı besinleri düzenli olarak tüketmen şart. Peki cilt sağlığın için hangi besinleri sofrandan eksik etmemelisin?

Balık

Kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde sağlıklı bir cilt için mutlaka düzenli tüketilmesi gerekiyor. Protein içeriği nedeniyle cilde esneklik veren kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalmasına yardım ediyor ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Omega 3 içeriği cildin kalınlaşması, yumuşaması ve esnemesi için önemli bir kaynak. Eksikliği ciltte kuruluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir cilt için mevsim balıklarını haftada 2-3 kez ızgara, fırında veya buğulama yöntemlerini kullanarak pişir ve tüket.

Domates

Güçlü bir antioksidan olan domates kalp hastalığı riskini azaltan ve kolesterol seviyesini düzenleyen etkileriyle öne çıksa da, cilt sağlığı için de olmazsa olmaz sebzelerden biri. Beta karoten içeriği sayesinde güneşin olumsuz etkilerinden koruduğunu ve kırışıklıkların oluşmasını engelleyici etki gösteriyor. Kahvaltı, öğlen veya akşam öğünlerinde yemeğinin yanında domatesli bir salata veya ara öğün olarak bir kase domates salatası tüketebilirsin.

Yumurta

Kaliteli protein kaynağı olması ve biotin içeriği sayesinde sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinlerden biri de, yumurta. Saç dökülmelerini önleyici, tırnakları güçlendirici etkiye sahip olan ve sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz sayılan biotini yumurta yiyerek alabilirsin. Herhangi bir sağlık problemin yoksa her gün 1 tam yumurta tüketebilirsin.

Avokado

Kaliteli yağ içeriği yüksek olan avokado sofralarımızda sık kullanmaya başladığımız besinlerden biri. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz A, C, E vitaminlerinden zengin olması, antioksidan içermesi sayesinde cilt sağlığı için önemli olan avokadonun cilde parlaklık ve ışıltı verdiğine işaret ederek, “Avokado ayrıca güneşin zararlı olabilecek etkilerine karşı da koruyucu işlev gösteriyor” diyor. Ancak zengin yağ içeriği nedeniyle günlük tüketiminizin 1/2 orta boy avokadoyu geçmemesine dikkat et.

Ay çekirdeği

Sağlıklı bir cildin devamlılığında anahtar role sahip olan E vitamininin harika bir kaynağı olan ay çekirdeği UV ışınlarının deride neden olduğu oksidatif zararı azaltmaya yardımcı oluyor ve cildinizin daha genç görünmesine katkı sağlıyor. Ay çekirdeği limitini 1 silme avuç olarak belirlemeyi unutma.

Ceviz

Hafıza güçlendirici, diyabet hastaları için kan şekerini dengeleyici ve kalp koruyucu özelliklere sahip olan ceviz, içerdiği omega 3 ve omega 6 yağ asitleri sayesinde cildinizin de elastik yapısını koruyarak daha sağlıklı olmasına yardım ediyor. Cevizi sabah kahvaltınızda veya ara öğünlerinde tüketebileceğin gibi salatalarınıza da ilave edebilirsin. Günde 2-3 tam ceviz rahatlıkla tüketebilirsin.

Brokoli

Çinko, A vitamini, C vitamini gibi cilt sağlığı için önemli mineraller içeren brokoli, aynı zamanda içeriğinde lutein bulundurması sayesinde cildin kurumasına ve kırışmasına neden olabilecek oksidatif hasarı önlemeye yardımcı oluyor. Brokoliyi zeytinyağlı yapabileceğin gibi salatalarına da ilave edebilirsin.

Kefir

Bağışıklık güçlendirici ve bağırsakları düzenleyici etkileriyle öne çıkan kefir, aynı zamanda antioksidan aktivite gösteren bileşenler içermesi sayesinde cildi oksidatif strese karşı koruyor. Bu, hücrelerin yaşlanmasını geciktirmesi anlamına geliyor. Her gün 1 su bardağı kefir tüketebilirsin.

Bu 3 kurala dikkat!

Mutlaka meyve ve sebze tüket

Meyve-sebze grubu güzel bir cilt için de çok önemli. Meyve ve sebze tüketerek cildinize hem su hem vitamin ile mineral hem de antioksidan almış olursun. Unutma; meyve ve sebzeleri çeşitlendirmek, aldığın vitaminlerin, minerallerin ve antioksidanların da çeşitlenmesini sağlıyor.

Bol su iç

Vücut fonksiyonlarının sorunsuz devam edebilmesi için su içmek temel kural. Sayısız faydası olan su cildin temizlenmesini ve toksik maddelerden arınmasını sağlıyor. Fiziksel aktivite, hava durumu gibi faktörlerden etkilense de günlük su tüketimini ortalama 2-2.5 litre olarak düşünebilirsin.

Şekerden kaçın

Vücuda hiçbir faydası olmayan şeker ve şekerli yiyecekleri olabildiğince azalt. Çünkü vücuda fazla alınan şeker proteinlerin yapısını değiştirerek cildin sıkılığını sağlayan elastin ve kolajenin bozulmasına neden oluyor. Bu sorun da ciltte kırışıkların artmasına yol açıyor.



