SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN ALTIN TAVSİYELER







Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, yeni yılda sağlıklı olmanın formülünün; dengeli beslenme, hareketli yaşam ve sigaradan uzak durmakla mümkün olduğunu söyledi.

‘Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir’ anlayışıyla yola çıkan Beykoz Üniversitesi, öğrencilerini donanımlı bireyler olarak iş hayatına hazırlarken, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi de amaçlıyor. Beykoz Üniversitesi, yıl içinde düzenlediği seminerlerle sağlıklı beslenmenin önemini öğrencilerine anlatıyor, sağlıklı yaş almak için tavsiyelerde bulunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, sağlıklı yaş almak için önerilerde bulundu. Araştırmaların; kalp hastalığının yüzde 80’inin, şeker hastalığının yaklaşık yüzde 90’ının ve felçlerin yaklaşık yüzde 70’inin; yanlış yiyecek tercihi, hareketsiz yaşam ve sigara ile alakalı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Ateşoğlu, yol gösterici sağlıklı yeni yıl tavsiyelerini şöyle sıraladı:

• Yaş aldıkça yine de sağlıklı gıdalara, ancak daha az kaloriye ihtiyacın var. Yiyeceklerini seç.

• Vitamin ya da beslenme takviyeleri gerektirebilecek herhangi bir beslenme sorunu hakkında mutlaka sağlık uzmanına danış.

• Yaşa uygun fiziksel aktiviteyi ihmal etme, yaşam biçimi haline getir.

• Oku. Zihni kullanmak seni genç tutar. Bulmaca çöz, yaşına uygun kurslara katıl. Sosyalleşme zihinsel süreç için pozitif etki yapar.

• Sağlık taramalarını ihmal etme.

• Bir gecede en az 7-8 saat uyu.

• Aşırı alkol alma.

• Sigaradan uzak dur.

• Sağlık problemlerinde daima bir hekime başvur.

