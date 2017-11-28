SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK DÜZENİ İÇİN YAPMAN GEREKEN 10 ŞEY

Bu önerileri dikkate al, yaşam kaliteni yükselt.
• Beslenme sırasında daha küçük porsiyonlar tercih et, öğünleri atlama.
• Geceleri beslenme alışkanlığından vazgeç.
• Lokmalarını iyi çiğne ve yavaş yavaş tüket.
• Besinleri oturarak tüket ve iyice tüketilmeden yutma.
• Düzenli egzersiz ve spor hastalığa karşı önemli bir etkendir.
• Kişinin kendi kendine zaman ayırması ve stresten uzak durması önemli.
• Sabahları erken uyanmaya özen gösterilmeli.
• Bol sıvı tüket.
• Gazlı ve kafein içerikli içeceklerden uzak dur veya günlük olarak sınırlandır.
• Özellikle alevlenme döneminde meyve ve sebzelerin kabukları soyarak tüket.