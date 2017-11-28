SAĞLIKLI BİR BAĞIRSAK DÜZENİ İÇİN YAPMAN GEREKEN 10 ŞEY





Bu önerileri dikkate al, yaşam kaliteni yükselt.

• Beslenme sırasında daha küçük porsiyonlar tercih et, öğünleri atlama.

• Geceleri beslenme alışkanlığından vazgeç.

• Lokmalarını iyi çiğne ve yavaş yavaş tüket.

• Besinleri oturarak tüket ve iyice tüketilmeden yutma.

• Düzenli egzersiz ve spor hastalığa karşı önemli bir etkendir.

• Kişinin kendi kendine zaman ayırması ve stresten uzak durması önemli.

• Sabahları erken uyanmaya özen gösterilmeli.

• Bol sıvı tüket.

• Gazlı ve kafein içerikli içeceklerden uzak dur veya günlük olarak sınırlandır.

• Özellikle alevlenme döneminde meyve ve sebzelerin kabukları soyarak tüket.

