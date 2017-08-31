SAĞLIKLI BESLENENLER İÇİN EN UYGUN EVCİL HAYVAN

Sana ilham verecek yeni evcil hayvanın ile tanışmaya hazır mısın?

Önceden uyaralım: Okuyacakların sana biraz garip gelebilir.

Eğer sağlıklı besleniyorsan, kedi beslemeyi düşünmeye başlayabilirsin.

Royal Society Open Science‘da yayımlanan yeni bir çalışma, kedilerin beslenme konusunu bir hayli önemsediğini ortaya koydu. Çalışmada, bilim insanlarının uğraşı kedi maması üzerineydi. Elde edilen bulgulara göre kediler yediklerinin tadı, yapısı ya da kokusu ile hiç de ilgilenmiyorlardı. Onların asıl meselesi besin değerleri ile ilgiliydi. Bunu belirleyebilmek amacı ile, araştırmacılar kedi mamasında bulunan belirli miktarlarda balık, tavşan eti ve portakaldan oluşan bir karışım hazırladılar ve birkaç hafta boyunca kedilerin bu karışımlara ne gibi tepkiler verdiğini ölçtüler.

Başlangıçta kediler her ne kadar tadı güzel olan yiyeceklere yönelseler de, ilerleyen zamanlarda makrobesinler (karbonhidrat, protein ve yağ) açısından en iyi dengeye sahip olan besinleri tercih etmeye başladılar. Yani, evcil kedilerin uzun vadeli beslenme tercihlerinde yediklerinden zevk almaktan çok makrobesin dengesi ön plana çıkıyordu.

Yani, kediler makrobesinleri hesaplayarak besleniyorlar. Kim evinde böyle sağlıklı beslenen bir dost istemez ki?

Sokaklarda birçok zorlukla karşılaşan evsiz kedi bulunuyor. Onlardan birisini evlat edinmeyi düşünebilirsin. Bakarsın, sana da ilham kaynağı olabilirler.

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