Sağlıklı kilo vermek ve enerji dolu bir yaza merhaba demek için tüketmen gereken besinleri mercek altına aldık.

Enginar

Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve hazımsızlığı önler. Enginar yaprağının kolesterol düşürücü etkisi vardır. Karaciğerden toksinlerin atımını sağlar.

Kuşkonmaz

A, B ve C vitaminlerinden zengin bir içeriğe sahiptir. Kalsiyum, magnezyum ve demir içerir. İçeriğindeki folik asit sayesinde kardiyovasküler sistemin korunmasına yardımcıdır.

Taze Bakla

Böbrek fonksiyonlarını düzenleyerek verimli çalışmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Lutein içeriğiyle göz sağlığını korur.

Taze sarımsak

Kireçlenmeye karşı faydalıdır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kalp sağlığını korur. Kilo vermeye yardımcıdır. Vücutta bulunan iltihaplanmaya ve enfeksiyonlara iyi gelir. Zehirlenmelere karşı faydalıdır. Saç dökülmesini engeller.

Taze soğan

Soğanda bulunan adenozin, pıhtı oluşumunu önleyerek kalp krizi riskini azaltır. Araştırmalar ayrıca soğanın HDL seviyesini arttırır. Yüksek kan basıncını da önlemeye yardımcı olur.

Can Erik

Lif açısından zengin olduğundan, sindirimin düzenlenmesini sağlar. Antioksidan kapasitesiyle hücre hasarını önler. C vitaminiyle bağ dokularının yapısını düzenler.

Biberiye

İştah kesici ve kilo verdirici etkisi vardır. Kanserin önlenmesinde çok güçlü bir bitkidir. Hafızayı güçlendirir. Alerji ve enfeksiyonu önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çilek

Günlük C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Hastalıklara karşı direnci arttırır. Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. Manganez içeriğinden dolayı kemik sağlığını korur.

Çağla

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Safra taşı oluşumunu azaltır. Vücutta iltihaplanmayı azaltır. Kalp ve damar sağlığını korur. İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu düzenler. Glisemik indeksi düşüktür.

Limon

Yüksek tansiyon, obezite, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık, boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde faydalıdır. Bunun dışında saç ve cilt bakımında da limon önemli bir besindir.

Diyetisyen Emre Uzun’un enginar kalpli salata tarifi de sofrana bahar tazeliğini getirebilir, bizden söylemesi… Sen iyisi tarifi bir kenara yaz:

Enginar Kalpli Salata

Malzemeler

6 adet enginar

2 adet kırmızıbiber

1 demet taze soğan

Light beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon

Yapılışı: Tencereye su konulur, yarım limonun suyu sıkılıp kapağı kapatılır, su kaynayınca enginarları eklenir ve 5 dakika kadar kaynatılır, biberler doğranır, yeşil soğan dilimlenir, peynir küp şeklinde kesilir, hazırlanan bu malzemeler bir servis tabağına alınır, haşlanmış enginarlar ortadan ikiye bölünüp eklenir, kalan yarım limon sıkılır, zeytinyağı ve tuz da ilave edilip şöyle bir karıştırılıp servis yapılır.