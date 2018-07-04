SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN…





Sıcak havalar, iştahı olumsuz etkileyerek daha az yemeye neden olabiliyor. Ancak vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerini sağlamak için yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor.

Sindirimi kolay besinler tercih et

Sıcak günlerde öğünlerinde besleyici değeri yüksek ve sindirimi kolay olan besinleri tercih edebilirsin. Kahvaltıda, tam tahıllı ekmek, süt, peynir veya yumurta, taze sebze ve meyvelerle dengeli bir tabak oluştur. Yoğurt, yulaf, keten tohumu ve meyvelerle kendine besleyici bir kahvaltı alternatifi de hazırlayabilirsin. Yağ ve tuz içeriği yüksek kahvaltılık ürünlerden kaçın.

Kızartma yerine ızgara

Öğle ve akşam yemeğinde baklagiller, sebze yemekleri, et-balık-tavuk-peynir ile zenginleştirilmiş salatalar veya ızgara et-balık-tavuk tüketebilirsin, yanında yoğurt, ayran veya cacığa da yer ver. Yemeğini 1-2 dilim tam tahıllı ekmekle tüketebilir, ara öğünlerde kuru veya taze meyveler ve yanında yoğurt veya süt tercih edebilirsin. Sebze ve meyveler ile fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları, süt veya peynir, yoğurt, cacık gibi süt ürünlerini tüketebilirsin. Sebze veya etleri kızartmak yerine ızgara, haşlama veya fırında pişirebilirsin. Zeytinyağlı yemekler ile peynirli, et, tavuk, balık veya tahıllı salatalara da yer verebilirsin.

Porsiyonları küçültüp öğün sıklığını artır

Kendini iştahsız hissediyorsan fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler, tam tahıllı bisküvi ve krakerleri ayran, yoğurt veya peynirle tüketebilir ya da porsiyonlarını küçültüp öğün sıklığınızı artırabilirsin. Tatlı yemek istiyorsan mideni yoracak şerbetli tatlılar yerine dondurma veya meyve tatlılarını tercih edebilirsin.

Su ve su içeriği yüksek besinler tüket

Sıcak havalarda terleme arttığı için vücut da normalden daha fazla su ve mineral kaybeder. Bu nedenle günde mutlaka 2-2.5 litre su içilmeli ve kayıplar da mutlaka yerine konmalıdır. Eğer güneş altında geçirilen süre uzun ise bu miktarların üzerine çıkılmalıdır. Limonla ve nane ilave edilmiş maden suyu da klor, flor, magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineral ve elektrolit dengesini korumaya katkıda bulunur. Özellikle su içeriği yüksek besinleri tüketmek, sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olmanın yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini de yeterli düzeyde almaya yardımcı olur. Kiraz, karpuz, kavun, şeftali, salatalık gibi su içeriği yüksek sebze ve meyveleri günde beş porsiyon kadar tüketebilirsin. Ayran, kefir, maden suyu, taze sıkılmış meyve suları da sıvı ve mineral alımını desteklemeye yardımcı olur.

Günde 10 bin adım atmaya gayret et

Yaz günlerinde çoğu zaman sıcak havalar bahane edilerek egzersiz ihmal edilir. Ancak yüzme gibi hem serinleyerek keyif almanı hem de enerji harcamanı arttırmanı sağlayan aktiviteler yapabilirsin. Yüzmeye ek olarak su topu, su tenisi veya plaj voleybolu gibi aktivitelere, akşam yemeklerinden sonra tempolu yürüyüşlere zaman ayırabilirsin. Böylelikle günlük aktivitenizi arttırmış olursun. Her gün 10 bin adım atmaya gayret et. Mümkün olduğunca bisiklete binebilir, örneğin alışverişe araç yerine bisikletle veya yürüyerek gidebilirsin.

Kaynak: Sabri Ülker Vakfı



