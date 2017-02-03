SAĞLIĞINA İLAÇ GİBİ GELİR!
Evcil bir hayvan beslemek hem zihinsel hem fiziksel sağlığınıza iyi geliyor.
Depresyon: Köpek dostları, depresyon ve zihinsel hastalıklara bağlı sorunları daha az yaşıyor.
Stres: Evcil bir hayvanla oynadığınızda, sizi rahatlatan ve mutlu eden serotonin ve dopamin hormonları yükselişe geçiyor.
Kalp hastalığı: Evcil hayvanı olanlarda, kalp hastalığına davetiye çıkaran ve en önemli etkenler olan trigliserid ve kolesterol seviyeleri daha düşük oluyor.
Yüksek tansiyon: Köpeği olanlar stresli olaylarla karşı karşıya kaldıklarında tansiyonları çok fazla yükselmiyor.
Yaşlanma: 65 yaş üstü ve evcil hayvanı olan kişiler, olmayanlara göre doktora yüzde 30 daha az gidiyor.