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SADECE ERKEKLER DEĞİL, BİZ DE BAKIYORUZ KIZLAR!

| 25 Ekim 2017| YAŞAM

 

İtiraf edin, biz de kadınların göğüslerine bakıyoruz! Şu fotoğraf her şeyi anlatmıyor mu? 

Sex Roles’ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, hemcinsinin yüzü yerine vücuduna bakan kadınlar, aynen erkekler kadar suçluluk hissediyor. Göz taraması yazılımı kullanılarak yapılan araştırmada, 65 erkek ve kadına kadın fotoğrafları gösterilmiş. Sonuçta her iki cins de kadınların göğüslerine daha fazla bakmış. Nebraska Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Sarah J. Gervais, bu durumu kadınların hemcinslerinin fiziksel durumunu kontrol etme isteğiyle açıklıyor. 

Last modified: 25 Ekim 2017

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