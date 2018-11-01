SAÇLARLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR





Dayanıklı saçlara sahip olmak için gerçek bilgileri ve bildiğimizi sandıklarımızı mercek altına aldık.

Sanılan: “Saçında ipeksi bir görünüme ulaşmak için günde 100 kere taraman gerekir.”

Saçını sürekli taramak çok da doğru değil. Cambridge Üniversitesi’nden Doktor Tim Moore; “Saçlar, hassas yapılardır ve sadece gerek gördüğünde saçını taramalısın” diyor ve devam ediyor:

“Saçları fazla taramak, saç köklerine ve derine zarar verir. Doğru saç taraması için saç fırçalarını kullanabilirsin. Fırçalar daha nazik ve büyük olduğu için saçı yumuşatır.”

Gerçek: “Saçı ıslakken taramamalıyız.”

Duştan yeni mi çıktın? Fırçanı bir kenara kaldır. Dr. Moore, “Saçını ıslakken taramak anlık kırılmalara neden olabilir” diyor ve ekliyor “Duştan çıktıktan bir süre, ıslaklığı gittikten sonra saçını tarayarak zararı en aza indirebilirsin.”

Gerçek: “Saçlarını her gün yıkamak ona zarar verir.”

Bunun nedeni, saçın ıslakken güçsüz olmasından kaynaklanıyor. Dr. Moore, “Saçın ıslak kalma süresini azaltmak ve havlu yoluyla kurulamak kırılmaları azaltacaktır” diyor ve devam ediyor “Yıkamak, aynı zamanda saçını korumaya yardımcı doğal yağların da yok olmasına neden olur.”

Bu kuralın tek istisnasını ise günlük saç yıkamasına ihtiyaç duyulan çok ince ve yağlı saç tipleri olarak açıklıyor. Diğer bütün saç tipleri için, saçlarını gün aşırı yıkamak en iyisi.

Sanılan: “Saçlarını açarak uyumalısın.”

Dr. Moore, “Uyumadan önce saçlarını toplamaktan çekinme” diyor ve ekliyor:

“Saçlarını toplayarak uyumak, kırılmalara karşı olan dayanıklılığı artırır.”

Saçlarını halat gibi düşünün; halatın iplerini tek tek incelediğinizde zayıf olduğunu fark edersin. Ancak bir araya geldiklerinde, bir gemiyi iskeleye bağlama gücüne sahiptir. İşte saçlar da aynı şekilde.

Sayılarla Saçlar

100

Gün içinde kaybettiğimiz saç teli sayısı. Herkes günde bir kez 100 tel saç kaybeder.

100.000 – 300.000

Ortalama sahip olduğumuz saç teli sayısı.

Üç – yedi

Kafkasyalıların ortalama uzattığı saç yılı.

Altı – On

Sri Lankalı ya da Hintlilerin ortalama uzattığı saç yılı.

Üç

Saç tellerimiz üç süreçten geçer. Anagen faz büyüme fazıdır. Katagen fazı saç uzaması durduğunda gerçekleşir. Telogen fazında ise saç dökülmeye başlar.

45-75

Saçın santimetre cinsinden ortalama uzunluğu.



