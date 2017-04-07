SAÇLARINA KULAK VER!





Saçlarının sağlığın hakkında neler söylüyor? Son zamanlarda saçların çok fazla mı dökülmeye başladı? Cansız, mat ve sönük duruşundan sıkıldın mı? O halde saçlarına kulak vermenin tam sırası!

Son günlerde saçlarında yaşanan sorunlar arttıysa sağlığın hakkında dikkat etmeni gereken durumlar söz konusu olabilir. İşte saçlarının sana söylemek istedikleri:

Çok Fazla Dökülüyorsa

Saç dökülmesi pek çok kişinin yaşadığı bir problem olsa da kimi zaman bu durum olağan dışı bir hal alabilir. Bu durumun en basit nedenlerinden biri, az su tüketmeniz olabilir. Susuz kalan ciltte bozulmalar olduğu gibi saçlarda da dökülme sorunu yaşanır.

Demir eksikliği de saç ve kaşlarda aşırı dökülmeye neden olan durumlar arasındadır. Bu sorun kadınlarda kimi zaman polikistik over sendromundan da kaynaklanır. Polikistik over sendromu hormon dengesini bozar. Erkeklik hormonunun daha fazla salgılanmasına yol açarak, aşırı saç dökülmelerine neden olur.

Cansız ve Sönük Görünüyorsa

Tıpkı cildin olduğu gibi saçların da gıda alımı ile sağlanan belli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Eğer, cansız ve sönük saçlarınızdan şikayet ediyorsan A, E, B ve D vitaminlerinden bir ya da birkaçına ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Bu vitaminlerin alınmaması ve eksik olmasının vücuduna yansıya bir tepkimesi de saçlarına ulaşır.

Çok Yavaş Uzuyorsa, Kırılıyorsa

Saçların yavaş uzaması özellikle kadınların en büyük sorunlarından biridir. Hızla uzayan, gür ve dolgun saçlar için saçlarının dolayısıyla da vücudunun proteine ihtiyacı vardır. Protein eksikliğin varsa saçların uzamaz ve kırılmaya devam eder. Eğer hızla uzayan, güçlü saçlara sahip olmak istiyorsan süt, peynir, yoğurt, yumurta, beyaz et gibi protein ağırlıklı besinleri tüketmelisin.

Kopma ve İncelme Sorunu Yaşıyorsan

Tiroid bezi rahatsızlığında vücutta hormon üretimi azalır ya da normal seviyenin üzerine çıkar. Bu durum da saçlar kopar, cansızlaşır ve incelir. Eğer saçlarında bu tip sorunlar varsa tiroid rahatsızlığı için doktoruna danışmayı ihmal etme.

Seyrelme Sorunu Başladıysa

Saçlarının belli bölümlerinde azalma ve seyrelme varsa bu saç kıran rahatsızlığına yorulabilir. Zamanla artan, cildin sağlıklı hücrelerine de zarar veren saç kıranın önüne geçmek için saçında az bir seyrelme de görsen mutlaka bir uzmana görün.

Genç Yaşta Beyazlarınız Çıktıysa

Eğer folik asit ve B12 eksikliğin varsa 30-35 yaşından önce saçlarında beyaz teller görebilirsin. Bu iki vitaminin eksikliği, renk pigmentlerinin azalmasına da etki ettiğinden böyle bir sonuca neden olabilirler.

