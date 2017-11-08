BIRAK O GÜZEL SAÇLARIN YENİLENSİN!





Genesis Biyomedikal’in ‘Regenera Activa’ uygulaması Mehmet Ustaoğlu PR tarafından ve Işıl Evrim Akgün misafirperverliğinde Swiss Hotel’de basına özel kahvaltıda tanıtıldı…Plastik Cerrah Dr.Pietro Gentile, Medikal Estetik Doktoru Mehmet Faruk Yavuz, Dr.Melike Külahçı ve Plastik Cerrah Dr.Rafael Galvez Ruiz’in konuşmacı olduğu basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı.

Sağlıklı, ışıl ışıl ve gür saçlar hepimizin hayali… Ancak günümüzde saçlarımızın doğal hacmini korumak ve dökülmesini önlemek de gittikçe daha zor hale geliyor. Genetik yatkınlık başta olmak üzere stres, tiroit hastalıkları, kronik rahatsızlıklar, demir eksikliği, kullanılan bazı ilaçlar, kalitesiz beslenme ve kalitesiz ürün kullanımı gibi pek çok sebep yüzünden maalesef ki saçlarımızı kaybediyoruz. Artık buna dur demeye ne dersiniz? Kadın/erkek birçok kişinin ortak sorunu olan saç dökülmesini hem durdurmak hem de dökülen saçları geri kazanmak için Regenera Activa ile tanışma zamanı geldi! Regenera Activa, kendi hücrelerinizin kullanıldığı, acısız ve tek seanslık mucizevi bir uygulama. Üstelik etkisi birkaç ay içinde başlıyor ve uzun yıllar saçlarınızdaki doğal hacimle size eşlik ediyor.

Mehmet Ustaoğlu ve Işıl Evrim Akgün.

Kendi hücrelerinizle tedavi!

Regenera Activa uygulamasında; saçlı derinin yenilenmesinde ‘kişinin kendi (otolog) hücrelerinin süspansiyonu’ kullanılıyor. Uygulamada, kişiye kendi vücudundan toplanan hücreler enjekte ediliyor ve böylece uygulama yapılan bölgede progenitor (öncül) hücrelerin sayısının artışı sağlanıyor. Hücrelerin toplanması ve özel filtreleme prosedürü için kullanılan ölçülenmiş mekanik bir süreç vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. İşlemler, kliniklerde lokal anestezi yöntemiyle yapılıyor. İlk olarak büyük bir kılcal damar yenilenmesi başlıyor. Saçın normal döngüsü başlatıldığı için, yoğunluk ve kalınlık kalitesinde artış görülüyor. Kişinin kendi hücreleri kullanıldığından, kafa derisi ve mevcut saç yoğunluğu iyileşiyor ve yeni saç foliküllerinin büyümesi sağlanıyor.

3. aydan itibaren değişim…

Regenera Activa uygulamasından hemen sonra kişiler günlük aktivitelerine dönebiliyorlar. Kişiden kişiye değişmekle beraber etkisi 3 ila 4 ay sonra görülmeye başlanıyor. Tamamen doğal ve yan etkileri yok. Hem kadın hem de erkekler için uygun. Ayrıca, gerekli olduğunda saç ekme süreçleri dahilinde de kullanılabiliyor. Böylece iyileşme süresi çok hızlı oluyor. Dolayısıyla komplikasyonları en aza indiriyor ve çok kısa sürede etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor. Regenera Activa, özellikle saç probleminin yeni başladığı erken dönemde uygulandığında, dökülme azalarak normal seyrine geliyor.

Saçlı derinin altında kalan inaktif saç hücrelerini aktif hale getirerek saçlı deriyi üzerine çıkarıyor.

