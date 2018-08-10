SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR!





Saç dökülmesi hem kadın hem de erkeklerde de sık görülüyor. Demir eksikliği, stres, beslenme ve kullanılan bazı ilaçların saç dökülmesine neden olabildiğini belirten uzmanlar, günde ortalama 100-150 saç teli dökülebileceğini ancak; saç çekildiğinde ele 5’ten fazla saç teli geliyorsa, kadınlarda alın ve orta kısımlarda belirgin açılma varsa dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söylüyor.

Kadınlardaki saç dökülmelerine demir ve vitamin eksikliklerinin neden oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, “Saç dökülmesi tedavisi bir uzman doktor eşliğinde gerçekleşmeli. Dermatoloji doktoru altta yatan nedene bağlı olarak dahiliye ve jinekoloji birimleriyle de koordine çalışabilir” diyor. Sistemik tedaviye ek olarak saç derisine lokal sprey, ampul ya da köpük formunda destek tedavi ürünlerinin uygulanmasının tedavi başarısını arttırıyor. Tedavi sonucunu hızlandırmak için dermatoloji uzmanı ek olarak mezoterapi, PRP, saç dolgusu ve somon DNA uygulaması şeklinde tedavi protokolleri de planlayabiliyor.

Saç dökülmelerinin nedenlerini öğrenmeye ne dersin?

Demir eksikliği

Kadınlarda en sık rastlanan saç dökülmesi nedenlerindendir. Demir takviyesi ile kısa sürede tedaviye yanıt alınabilir. Demir emilimi ile ilgili sorun var ise dahiliye doktorundan oral kullanıma alternatif demir takviyesi konusunda destek alınmalı.

Sistemik hastalıklar

Bu grupta en sık tiroit hastalıkları ve demir eksikliği anemisi saptanır. Ağır cerrahi işlemler, ameliyatlar, yüksek ateşli hastalıklar, ağır enfeksiyonlar sonrasında da yoğun saç dökülmeleri gözlemlenir. Erken tanı ve tedavi ile güzel sonuçlar alınır. Multidisipliner yaklaşımla sistemik hastalık tedavisi, dermatolojik tedavi ile eşzamanlı gerçekleştiğinde tedavi başarısı maksimum düzeyde sağlanır.

Hormonal değişimler

Doğumdan sonraki üçüncü aydan dokuzuncu ay sonuna kadar olan dökülmeler olağan karşılanır. Ancak süre uzarsa ya da dökülme çok yoğun ise dermatoloji uzmanına danışmak gerekir. Menopoz sonrasında da saçlar dökülebilir. Menopozda saç dökülmesi dursa bile saç yoğunluğu menopoz öncesi yoğunluğuna tekrar ulaşamayabilir.

Sağlıksız beslenme ve diyet programları

Saçın ana bileşeni olan keratin vücutta sentezlenmesi için bazı temel proteinlerin besinler aracılığıyla, vücuda yeterli miktarda alınmaları gerekir. Proteinden fakir bir beslenme, ağır ve yanlış diyetler saç dökülmesi ile sonuçlanabilir. Doğru beslenme ve diyet programları için uzman bir diyetisyenden destek alınmalı.

İlaçlar

Kan sulandırıcılar, artrit, gut, depresyon, kalp ve yüksek tansiyon ilaçları, yüksek doz A vitamini ya da akne tedavisinde kullanılan A vitamini türevleri saç dökebilir. İlaç bırakıldıktan sonra saç dökülmesi durur.

Mantar hastalıkları

Saçlı deriyi tutan mantar hastalıkları genellikle çocuklarda görülse de, yetişkinlerde de saç dökülmesine neden olabilir ve tedavi edilmezse kalıcı kellik oluşabilir.

Saçkıran

Saçkıran olarak bilinen alopesi areata özellikle ağır stresli durumlarda ortaya çıkar. Saçlı deri, kaş, kirpik ve sakal dahil tüm vücut kıllarında dökülme gözlenebilir. Kökeninde genetik yatkınlık ve stres olduğu düşünülüyor. Kalıcı kelliğe neden olmaz; ancak uzun dönem sabırlı tedavi gerektirebilir.

Yoğun stres

Yoğun stresli durumlar da saç dökülmesine neden olur. Stres vücutta çeşitli stres hormonlarının salgılanmasına neden olarak iç dengenin bozulmasına ve bunun sonucunda birçok hastalığın ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu hastalıklar da saçları dökebiliyor.

Saç kalitesini arttırmak için;