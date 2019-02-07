Kahve severlere müjde! Favori enerji kaynağımız, soğuk demleme (cold brew) yöntemi ile yapılan kahve, en yeni saç modasının ilham kaynağı oldu.

İlk olarak New York’taki bir kuaförde ortaya çıkan cold brew tonu, koyu ve parlak kahverengi saçın arasına maun rengi röfleler katarak elde ediliyor – tıpkı içine atılan buzlar eridikçe kahvenin yarattığı ışıltılı renk geçişi gibi.

Kahveni sütlü içmeyi mi tercih ediyorsun? Kuaförüne, saçının ortalarından uçlarına doğru sarı gölgeler uygulamasını söyleyerek, sütlü kahve tonunda ve daha aydınlık bir renge sahip olabilirsin. Rengini korumak içinse, aşağıdaki ürünler sana yardımcı olacak.

1. Bakım yap: Yves Rocher Boyalı Saçlar için Renk Koruyucu Şampuan, 300 ml, 36,90 TL; Yves Rocher Boyalı Saçlar İçin Renk Koruyucu Saç Kremi, 150 ml, 36,90 TL (yvesrocher.com.tr)

2. Onar: Ashley Joy Onarıcı Saç Kremi, 250 ml, 39,90 TL (Watsons mağazalarında)