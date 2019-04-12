Sen de saçındaki kepek sorununu bir türlü çözemiyorsan, bize kulak vermende fayda var.

Dermatalog Uzm. Dr. Şeraffetin Saraçoğlu, kepeğin kafa derisinden küçük kuru cilt parçalarının ayrıldığı genel bir kafa derisi durumu olduğunu söylüyor. Koyu renkli saçların varsa veya saç boyası olarak koyu renkler kullanıyorsan, saçlarındaki veya omuzlarındaki pulları fark edebilirsin. Kepek de kafa derisi kaşıntısı yapabilir.

Pek çok insan kepeğin hijyen yetersizliğine bağlı olduğuna inanıyor, ancak bu doğru değil. Her ne kadar nadir şampuanlama kepekleri daha belirgin hale getirebilse de, araştırmacılar hala karmaşık görünen nedenleri araştırıyor.

Kepekleri tedavi etmenin ve kontrol etmenin en etkili yolu, kepek şampuanı ve saç derisi bakımlarını kullanmak. En iyi sonucu almak için;

Kepek şampuan şişesi üzerindeki talimatları izle:Birçok farklı kepek şampuanı vardır ve her biri semptomları kontrol etmek için farklı aktif bileşenler içerir. En iyi sonuçları elde etmek için daima şişedeki talimatları izle. Örneğin, bazı kepek şampuanları, şampuanı saçına ve/ veya saç derini köpürtmi ve şampuanı durulamadan önce yaklaşık beş dakika bekletmeni gerektirir. Diğerleri kafa derisinde bekletilirken saçı kurutmaması için saçta bırakılmamalıdır. Kepek şampuanlarını haftada iki kez kullan. Diğer banyolarda günlük bakım şampuanlarını tercih et. Kömür katranı içeren bir kepek şampuanı kullanırken dikkatli ol: Katranlı şampuan, sarı, gri veya beyaz saçları renklendirebilir, bu nedenle açık renkli saçların varsa, farklı bir kepek şampuanı seçmek isteyebilirsin. Katranlı şampuan, saç derini güneş ışığına karşı daha hassas hale getirme potansiyeline sahiptir. Bu tip kepek şampuanını kullanırsan, saçlarını güneş ışığından güneşten korumak, açık havada bir şapka giymek ve mümkün olduğunda gölge arayarak korumak önemlidir.

Çoğu insan için kepek tıbbi bakım gerektirmez. Bununla birlikte, bazen kepek gibi görünen dökülme ve kaşıntı aslında seboreik dermatit, sedef hastalığı, kafa derisinin mantar enfeksiyonları veya egzama gibi tıbbi bir durumdur.

Kepek şampuanı kullandıktan sonra semptomların devam ederse, bir dermatoloğa başvur. Bir dermatolog durumunu doğru bir şekilde teşhis edebilir ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir tedavi planı önerebilir.