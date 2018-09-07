SAÇIM NEDEN DÖKÜLÜYOR?





Seyrek saçların sadece erkeklerin dünyasına ait olduğunu sanıyorsan bir kez daha düşün. Saç bakım uzmanları hastalarının ortalama dörtte üçünün kadınlardan oluştuğunu söylüyor. İşte dökülmelere neden olan bazı gerçekler.

Stres

Stres; vücutta oluştuğunda birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Kendini ilk olarak gösterdiği yer ise saçlar… Eğer stresli bir dönemdeysen ve saçların yavaş yavaş dökülmeye başladıysa sebebini artık biliyorsun.

Diyet

Eğer düzenli yemek yemiyor ve uyumuyorsan bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. Doğru beslendiğin diyetler, vücudunda daha sağlıklı bir zemin yaratır.

Saçınla Oynamak

Saçınla oynamanın cazibeli bir davranış olduğunu unut. Saçını döndürdüğünde köklerini zorlamış oluyorsun. Bahçendeki bitkileri kökünden koparmak gibi düşünebilirsin.

Hormonlar

Hormon seviyelerindeki değişimler ve hamilelik dönemi saç kaybına neden olabiliyor. Östrojen ve testosteron hormonları saç köklerine güç veriyor. Aslında sahip olduğun testosteron kadar saça sahip olursun.

Sıkı Toplanan Saçlar

Saçını genellikle sıkı bir topuz yapıyorsan aşınmaya başlayabilir. Bu da saç kaybına yol açabilir.

Bunu biliyor muydun?

Erkekler ve kadınlarda saç dökülmeleri farklı yerlerde meydana gelir. Erkekler ön tarafta ve ortada saç kayıpları yaşarken, kadınlarda saç kaybı daha dağınık bir alanda gerçekleşiyor.



