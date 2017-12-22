SAÇ İÇİN PARLAK FİKİRLER…





Kaplumbağa kabuğu ve saç kelimeleri yan yana kulağına nasıl geliyor? Bizce harika! Karamel tonlarında, saça mükemmel serpiştirilmiş röflelerle ışıldayan bir görünüm elde edilebiliyor. Buradan alınacak ders, en kısa sürede kuaföre gitmen gerektiği!

Gisele Brezilyalı olabilir, dalgalı saçları ise tam bir Amerikalı sörfçü kız… Fakat mükemmel röflelerinin ilham kaynağı üçüncü bir ülkeden geliyor. Fransızca’da kaplumbağa kabuğu anlamına gelen écaille tekniği, üç renk tonunu saça dipten uca mükemmel şekilde serpiştirmeye dayanan bir tür röfle. Los Angeles’dan Saç Boyama Uzmanı George Papanikolas, “Müşterilerimden çoğu yüksek kontrastlı ombréden vazgeçti; artık bu yumuşak, daha iyi harmanlanmış efekti tercih ediyorlar” diyor. Écaille’ın ciddi avantajlarının olduğuna şüphe yok. En açık tonları cildini canlı gösteriyor, orta tonlar sıcaklık ekliyor, en koyu tonlar ise derinlik sağlayarak saçın daha hacimli olduğu illüzyonunu yaratıyor. Bu rehberi kuaförüne götürerek écaille’a bir şans vermelisin.

DİPLER

New York’taki Nunzio Saviano Salon’dan Saç Boyama Uzmanı Stephanie Brown, “Çok sık dip boya yaptırmak gerekmiyor. Her dört ila altı ayda bir rötuş yaptırman yeterli” diyor.

ORTA

Bu bölümdeki röfleler daha aydınlık tonlar ve daha kalın tutamlar hâlinde oluyor. Ayrıca, diplere nazaran mutlaka yarım parmak kadar daha kalın olmalı.

UÇLAR

Brown, “Her günü yaz güneşi altında geçirdiğini hayal et; işte, écaille uygulanmış saçın uçları bu kadar açık olur” diyor.

1. BALYAJ İSTE

Kuaförün röfle konusunda tam bir uzman olmalı çünkü standart bir boyama işleminden bahsetmiyoruz. Saçı boyarken renk açıcı işlem uygulamayı tavsiye etmeyen Papanikolas, saça yakın renk tonlarıyla aydınlatmayı öneriyor ve “Écaille esneklik ve yaratıcılık gerektirir” diyor.

2. İNCE BAŞLA

Röfleler saç diplerinin bir buçuk-iki parmak kadar aşağısından başlamalı (daha aşağıdan başlayan ombrénin aksine) ve tepede inceyken aşağı indikçe yavaş yavaş kalınlaşmalı ve rengi açılmalı. Renk geçişleri birer santim arayla saça serpiştirildiğinde mükemmel görünür.

3. TONUNU BUL

Écaille her saç renginde uygulanabiliyor; yani bir bakıma herkes eşit olanağa sahip. Eğer sarışın ya da açık kumralsan, zamanla koyu karamelden buğday tonlarına dönüşen sade şampanya renginde röfleler iste. Buğday tenli veya esmersen, ten rengine zıt olarak sıcak bal, amber ve karamel renkleriyle mükemmel uyum sağlayabilirsin.

4. UÇLARA DİKKAT ET

Saç uçların en açık tona doymuş olmalı. Hatta kuaförün saçının alt kısmına, (durulama işleminden sonra) tekrar birkaç parmak daha balyaj atmak isteyebilir. Özellikle saçın aşırı koyuysa ve rengin tutması biraz uzun sürüyorsa.

5. PARLAT

Saça parlaklık kazandıran ve renk geçişlerinin doğal görünmesini sağlayan hafif renkli bir cila, boyama işleminin muhteşem finalini oluşturur. Kuaföründen, eğer sarışınsan altın alt tonlu, kumral isen nötr bir cila yapmasını rica et. Ve mükemmel sonuca ulaş!

