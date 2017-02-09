RYAN İÇİN EVA, HER DERDE DEVA!





Her müthiş erkeğin arkasında müthiş bir kadın vardır! O zaman şunu da söyleyebiliriz; “Her müthiş erkeğin ve filmin arkasında müthiş bir kadın vardır!” Ve bu kadın Eva Mendes.

Entertainment Tonight’ın şu sıralar bir hayli popüler olan ve Oscar’ı alması muhtemel ‘La La Land’in kahramanı Ryan Gosling’le yaptığı röportajda işte tam da böyle bir sonuç var! Toplam 7 dalda Altın Küre ödülü alan ve 12 dalda Akademi Ödülleri’ne aday gösterilen ‘La La Land’in jazz müzisyeni Sebastian’ı canlandıran Ryan Gosling, başarısını, şan şöhreti ve zaferini anlattı.

TABİİ Kİ EVA MENDES!

Gosling, hayatının anlamı olan ve iki kızının annesi Eva Mendes’in tüm bu başarıların ardındaki kadın olduğunu söyleyerek alkışlara layık bir partner olduğunu bir kez daha kanıtladı! Başarılı aktör, Mendes’in hayatının her alanında büyük destekçisi olduğunu özellikle filmlerinde kendisine her zaman yardımcı olduğunu ve anlayıştan kaçınmadığını söyledi: “Film için şarkı söyleyip dans ederken ki bu bir filmde yaşadığım en güzel tecrübelerden biriydi, ‘leydim’ (Ryan, Eva için hep bunu söylüyor.) kızımızı büyüttü, ikinciye hamile kaldı ve kanser olan erkek kardeşine yardımcı olmaya çalıştı. Eğer bütün bunları üstlenemseydi, bambaşka bir halde olurduk.”



