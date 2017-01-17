RUJUNU BULAŞTIR!





Rujunu bulaştırmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı! Rahim ağzı kanserinde farkındalık yaratmak için #Rujunubulastir

Kadınların dünyasında varlığını sürdüren ve tüm gücünü, yaratıcılığını kadından alan URBAN Care, Türkiye’de en çok görülen kanser türlerinden biri olan rahim ağzı kanserine karşı farkındalık yaratmak için geçtiğimiz yıl başlattığı farklı ve dikkat çekici #rujunubulastir kampanyasını bu yıl da genişleterek sürdürüyor.

Yurtdışında #smearforsmear adıyla gerçekleşen kampanyayı Türkiye’de #rujunubulastir adıyla üstlenen URBAN Care’e, Kansersiz Yaşam Derneği’yle birlikte bu yıl Enis Arıkan ve Aybüke Pusat gibi çok değerli oyuncular da destek verdi.

Rahim ağzı kanseri, Dünya’da her 2 dakikada 1 kadının ölümüne neden olan ve meme kanserinden sonra en yaygın olan kanser çeşididir. Tedavinin anahtarı ve iyileşme oranını %90’a kadar yükselten ise erken teşhistir. Rahim ağzı kanseri erken teşhis için en iyi yol düzenli smear testleri yaptırmaktır.

URBAN Care’in projedeki amacı kadınların en önemli simgelerinden biri olan kırmızı ruju dudaklarına sürüp bulaştırdıktan sonra çekilen video veya fotoğrafları paylaşarak rahim ağzı kanserine karşı farkındalık yaratarak ve smear testinin önemini, erken teşhisin aslında çok basit bir işlemle öğrenilebileceğini ve bu konunun çekinilecek bir konu olmadığını vurgulamayı hedefliyor.

Sende destek olmak istiyorsan kendi çektiğin video veya fotoğrafı sayfanda #rujunubulastir hashtagi ile paylaşarak dahil olabilirsin.

