RUHUNLA FİZİĞİN BULUŞTUĞU NOKTADASIN…





Pilates, yoga, meditasyon; hepsinin tek bir çatı altında güvenli ders anlayışıyla toplandığı BodyFit, zihin, ruh ve beden bütünlüğü için Nişantaşı’ndaki sıcak ve samimi ambiyansında yeni bir dünyanın kapılarını aralayarak, hayatlara keyifli dokunuşlar katıyor.

BodyFit hikâyesinin özü, kurumsal hayatın zorlu basamaklarını azimle çıkan başarılı kariyerinden, günümüzde hayatlara dokunarak ilham veren, sektöre katma değer sağlayan, başarılı ve karlı bir iş modeli sunan bir Burcu Vurkaç ile başlıyor. İnsanın kendini gerçekleştirme yolunda, zihin, ruh ve beden bütünlüğünü keşfetmeyi sağlayan BodyFit, tek bir çatı altında yoga, pilates ve meditasyon ile yepyeni farkındalıklar yaratıyor. Burcu Vurkaç’ın ilham veren tek yanı elbette sadece BodyFit’te sunduğu hizmetler değil; o aynı zamanda kendi gibi yaşamında yeni bir adım atmak isteyenler için kurduğu BodyFit Eğitmenlik Akademisi ile de hayatlara katkı sağlıyor.

Koşuşturmalı, yorucu metropol hayatlarında aslında hepimizin en büyük ve tek ihtiyacı sadece içten gelen, samimi bir gülümseme; hatta belki de motivasyon ya da destek amaçlı küçük bir alkış… BodyFit’in tohumlarının atıldığı ilk günden beri vazgeçilmez simgelerinin başında geliyor alkış… Girdiğinizde duyacağınız bu alkış sesi sizi şaşırtmasın; aksine sıcacık ve içten bir kucaklamayla tanışmaya hazır olun! Çünkü hayatınızda açılan yepyeni kapılara vesile olan bu kucaklamayı asla unutamayacaksınız!

Pilates, meditasyon ve yoganın bütünlüğüne inanan Burcu Vurkaç, bu tekniklerin çoklu varyasyonlarını sunuyor BodyFit çatısı altında… Herkese ve her yaşa uygun tekniklerin altını çizen Burcu Vurkaç, her biri konusunda uzman, sürekli gelişimler amacıyla eğitimler düzenlediği eğitmen kadrosu ile danışanlarını BodyFit’te birebir ilgi, içten gelen bir kucaklamanın sıcaklığında güvenli ders anlayışıyla ağırlıyor. BodyFit’te yer alan Aletli Pilates, Mat Pilates, Cardio Pilates, Vinyasa Yoga, Temel Yoga, Yin Yoga, Meditasyon, Hamile Yogası, Hamile Pilatesi, Çocuk Yogası (6 – 12 yaş), Üniversiteli Yoga, Üniversiteli Pilates gibi derslerin yanı sıra Yeni Ay Meditasyonu gibi dönemsel hazırlanan, konsept dersler de büyük ilgi görüyor.

Türkiye’de Bir İlk, Minimum Sürede Maksimum Etki Body Fit Cardio Pilates…

Bildiğiniz tüm pilates yöntemlerini unutun ve yepyeni, kısa zamanda insanı ruhen, zihnen ve bedenen yenileyen Cardio Pilates ile BodyFit’te tanışmaya hazırlanın. Özel bir beslenme metoduyla uygulanan, kısa sürede yüksek kalori ve yağ yakmayı destekleyen, kas sistemini güçlendiren Cardio Pilates alamet-i farikasının yaratıcısı Burcu Vurkaç… Yoğun temposuyla stres atmaya da iyi gelen, bu sayede zihnen ve ruhen de insanı dengeleyen Cardio Pilates sadece 50 dakikanızı alıyor ve BodyFit’te her ayın son Salı günü yapılıyor.

Her şey Niyet Etmekle Başlar Çünkü İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur…

İmkânsız diye bir şey yoktur felsefesinin hayat bulmuş örneği olarak dikkat çeken Burcu Vurkaç, danışanlarına zihin, ruh ve beden dengesi için önce niyet etmenin önemini vurguluyor. Dengeli bütünlük sağlandığı takdirde de niyetlerin gerçekleşmesine birçok yaşanmışlıkla ortak oluyor BodyFit ailesi… Güzel olan, iyi enerji getiren her paylaşımın mutlulukla alkışlandığı BodyFit, tam olarak bir ev sıcaklığını yansıtan, adeta çok yakın bir arkadaşınızın yanındaymışsınız güvenini veren ambiyansıyla da öne çıkıyor. Sıcak tonların kullanıldığı dekorasyonda, maksimumda konforu destekleyen malzemeler ana hatları oluşturuyor.

Kendi Hikâyenizi Yaratmanın Adımları Body Fit’te…

16 yaşında, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’ni kazanarak Antalya’dan rotasını İstanbul’a çeviren Burcu Vurkaç, stajlar ve çeşitli iş deneyimleriyle bir arada tamamladığı başarılı eğitim hayatından sonra tam 10 yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen büyük şirketlerinde de oldukça çarpıcı işlere imza atıyor. Kariyerinin zirvesindeyken hepimizin hayatında tesadüf olarak adlandırdığı ama Burcu Vurkaç’ın hikâyesinde hayatının fırsatına dönüşen pilates ile ilk tanışma BodyFit’in tohumlarını atıyor. Dünden bugüne tamamen kendi hikâyesini yaratan ve yaşamına en baştan şekil veren Burcu Vurkaç pilates, yoga ve meditasyon eğitmenliklerinin yanı sıra uzun bir süre en çok satanlar listesinde yer alan “2013 Benim Yılım” isimli kitabının da yazarı… Yazar kimliği kadar hayata dokunan tüm konulara olan ilgisi ile de bilinen ve sanata büyük önem veren Burcu Vurkaç yağlı boya tablolarıyla da yakın çevresinde tanınan bir isim… Hikâyesi ile başta danışanlarına ardından yeni nesillere ilham ve umut veren Burcu Vurkaç kendi hikâyesini yaratmak isteyenlere destek olmak adına kurduğu Body Fit Eğitmenlik Akademisi’yle de bu alanda profesyonelleşmek isteyenlere yardımcı oluyor; bugüne kadar yüzlerce Bodyfit öğrencisi bu eğitimler ile artık birer hoca… Güvenli ve bilinçli eğitimlerin yanı sıra sürekli gelişim amacıyla eğitimler düzenleyen Burcu Vurkaç,

kendi yerini açmak isteyenler için de Body Fit franchise sistemiyle kurulu bir düzen, metotları belli bir iş planı da sağlıyor.

Body Fit, bedeni kadar ruhuna da, zihni kadar hayatına da, tam anlamıyla dengeli bir bütünlük içinde yaşamına yeni bir yön vermek, kendi özünü keşfederek farkındalığını hissetmek, dünyanın yorucu kodlarından arınarak, pozitif bilinci deneyimlemek isteyen herkese yepyeni niyetlerin kapılarını aralıyor.

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