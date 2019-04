Mucizelere olan inancını yitirip hayattan tam da hiçbir şey talep etmeyecek hale geldikten sonra sen, birden birisi karşına çıkıverir. Sonrasında soru işaretleri…

Başlangıç ve bitiş…Hayatın her noktasında, insanların akıllarında her zaman her olayın bir başlangıç ve bitiş zamanı vardır. Zeka yolu ile insan, her hareketin bir başlangıç ve bitiş noktası olduğunu analiz eder ve bütün aksiyonlarını ona göre belirler. Bu geleneğe karşı çıkan tek şey belki de aşk. Hele ki insan gerçek aşkı; yani ruh ikizini bulduğu zaman, akıl adeta durmak ister. İnsan ona asla ömür biçemez. Kendi içinde sorgulamalar ne kadar sağlıklı olabilir bilinmez; ama ruh ikizini bulduğuna dair birkaç ipucu edinmek, ilk adımlarını attığın bu sonsuzlukta sana yol gösterebilir.