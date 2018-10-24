RUH HALİNİ İYİLEŞTİREN KIŞ BESİNLERİ İLE TANIŞ!





Kış aylarında ruh halini iyileştiren besinler hangileri?

Yaklaşan kış mevsimi üzerimizde ister istemez negatif etki oluştururken; havaların bir soğuk bir sıcak olması da bağışıklık sistemimizin de olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Evde kalmayı tercih ediyor ve haliyle daha çok yiyoruz. (Evet, kimi zaman canının çok çektiği zararlı atıştırmalıklar da buna dahil!)

Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek ve kışın kilo almayı engellemek için neler yapmalı? Diyetisyen Emre Uzun, kış aylarında nasıl beslenilmesi gerektiğinin gizli sırlarını veriyor.

Modunu yükselten besinler

Ispanak

Kış aylarının en sağlıklı serotonin kaynağı olan ıspanak, içerdiği folik asit ve magnezyum sayesinde gevşememizi sağlıyor. Ayrıca mutluluk hormonu salgısını uyararak bizi pozitif bir ruh haline sokuyor.

Bitter Çikolata

Çikolatanın mutluluk saçtığı inkar edilemez bir gerçek. Aynı zamanda içerdiği teobromin sayesinde ruh halimizi düzeltir ve kış aylarında bizi dinç tutmaya yardımcı olur. Yalnız bitter olmasına ve günde 1-2 kareyi geçmemesine dikkat.

Semizotu

Semizotu içerdiği omega3 sayesinde beyin yorgunluğunu alıyor ve aynı zamanda seni depresif ruh halinden çekip çıkarıyor. Yoğurtla birlikte salata yaparak veya zeytinyağı ile pişirerek tüketebilirsin.

Nar

Antioksidan ile dolup taşan bu meyve yüksek C vitamini nedeniyle stresi azaltarak pozitif ruh halini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda serbest radikaller ile mücadele ederek metabolizmamızı kuvvetlendiriyor ve hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor. Kış aylarında salatalarına serperek kullanabilirsin.

Hindi eti

İyi bir triptofan kaynağıdır ve kaliteli proteinlere sahiptir. Kırmızı et ve tavuğa göre zayıflamaya daha çok yardım eder. İçerdiği triptofan ile serotonin salınımını arttırarak modumuzu yükseltmeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek metabolizmamızı arttıran sihirli çorba

9-10 yaprak ıspanak

1 avuç brokoli

3-4 kereviz sapı ve yaprak kısmı

1 adet havuç

1 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı bulgur

1 serçe parmak kalınlığında zencefil

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pulbiber, kimyon, karabiber

HAZIRLANIŞI:

Ispanak sapları ve brokoli haşlanır.havucun kabukları soyulup, dilimlendikten sonra sarımsak ile birlikte 1 yemek kaşığı zeytinyağında sotelenir. Bu sırada kereviz sapları ayıklanıp yıkanır ve ince ince doğranır. Sonrasında ıspanak,kereviz sapları, brokoli ve havuç blenderdan geçirilip karıştırılır. Kıvamını ayarlamak için su eklenir kimyon ve karabiber eklenip 1 taşım kaynatıldıktan sonra pul biberle servise sunulur. (145 kkal )



