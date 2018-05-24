ROSIE’NİN YENİ SÜRPRİZİ!





Model Rosie Huntington-Whiteley, kozmetik dünyasına adım atarsa…

Son yıllarda ünlü isimlerin güzellik dünyasıyla buluşmasına ve yeni bir kozmetik markası kurma konusunda epey istekli olduklarına tanıklık ediyoruz. Duru güzelliğiyle çok sevdiğimiz model Rosie Huntigton-Whiteley, RoseInc adlı markasını çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun duyurusunu Instagram hesabından yapan yıldız; taze cildi ve ferah pembe allığı ile her zamanki gibi ışıldıyor.

Bir süredir Marks&Spencer ile hayli başarılı kozmetik, iç giyim ve mayo koleksiyonları hazırlayan Rosie’nin kendi ismiyle yoluna devam etmesi takdire şayan. Henüz marka ve ürünler hakkında detaylı bilgiler alamasak da, kendisinin bizlere güzel sürprizler yapacağına ve koleksiyondaki ürünlerin makyaj çantamızın vazgeçilmezi olacağına eminiz.

Yolun açık olsun, RoseInc!

Markanın Instagram sayfasını takip etmek istersen: https://www.instagram.com/roseinc/