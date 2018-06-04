RIRI SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?





RiRi’nin aşk hayatında sular durulmuyor…

Duyduğumuza göre Rihanna’nın Suudi Arabistanlı iş adamı Hassan Jameel ile ilişkisini bir süre önce sora erdi. Bundan bir yıl öncesinde, havuzda epey romantik dakikalar geçirirken görüntülenen ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığına o zaman emin olmuştuk.

MediaTakeOut News’in haberine göre, Rihanna ve Hassan ayrıldı. Hatta siteye konuşan bir kaynağa göre erkeklerden bazen yorulan RiRi’nin ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Fazla göz önünde olmayan ikilinin- ki bunda RiRi’nin geçmişte Chris Brown ile olan skandallarla dolu ve sorunlu ilişkisinin de payı olabilir- cephesinden gelecek haberleri bekliyoruz. Şimdilik ayrılık haberlerine dair sessizlik sürüyor.

Fotoğraf: Hollywood Life



